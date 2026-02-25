Vụ kho bạc xin tiền xã, phường: Chưa hoàn thành việc trả lại tiền

Ngày 25/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo một phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, vẫn chưa hoàn thành chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước khu vực XV về việc trả lại tiền cho các xã, phường đã hỗ trợ.

Lãnh đạo phòng giao dịch này cho biết, cuối năm 2025, đơn vị có gửi tờ trình đến 6 xã thuộc địa bàn quản lý xin hỗ trợ 20-30 triệu đồng mỗi đơn vị. Số tiền này được dùng để chi trả chi phí phát sinh khi in ấn hồ sơ và hỗ trợ tiền ăn, nước uống… cho cán bộ làm việc ngoài giờ.

“Tính đến thời điểm này có 5 xã đã hỗ trợ cho chúng tôi số tiền 10-20 triệu đồng mỗi đơn vị. Sau khi có chỉ đạo của cấp trên, tôi đã yêu cầu thực hiện việc chuyển trả cho các xã đã hỗ trợ. Tuy nhiên thời gian qua nghỉ Tết nên việc chuyển trả chưa hết. Hiện đã trả tiền cho 2 đơn vị, những đơn vị còn lại sẽ được trả lại tiền trong tháng này”, vị này thông tin.

Trụ sở một phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước tại Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí phản ánh, cuối năm 2025, nhiều phòng giao dịch kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XV) xin các xã, phường hỗ trợ 30-40 triệu đồng để chi trả chi phí văn phòng phẩm, tiền làm ngoài giờ cho cán bộ. Sau khi nhận được văn bản đề nghị, một số xã, phường đã chuyển hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng.

Sau đó, ông Phạm Quang Bút, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV, thừa nhận việc các phòng giao dịch xin xã, phường hỗ trợ kinh phí là sai. Ông Bút cho biết đã yêu cầu các phòng giao dịch phải chuyển trả tiền cho các địa phương.