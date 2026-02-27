Đô vật tử vong sau lễ hội vật làng ở Hà Nội

Chiều 27/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh (TP Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hy hữu - một đô vật nam tử vong sau lễ hội vật làng tại địa phương.

Theo vị lãnh đạo, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 26/2, tại hội làng truyền thống thôn Thái Lai của xã Kim Anh.

Đô khố đỏ bất tỉnh sau cú vật của đô khố vàng (Ảnh: Cắt từ clip).

"Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do tiên lượng xấu, tới sáng nay gia đình đã đưa nạn nhân về nhà, nạn nhân sau đó đã tử vong. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc", vị lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh nói.

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra sự việc, hai đô nam (đô khố đỏ và đô khố vàng) lao vào vật nhau. Sau đó đô khố vàng hất đô khố đỏ lên khiến đô khố đỏ bị cắm cổ xuống nền, nằm bất động.