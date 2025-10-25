TPHCM mở 2 tuyến buýt kết nối khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, Sở Xây dựng đã công bố hoạt động tuyến xe buýt số 171 (Bến xe Phú Chánh - Trung tâm Hành chính Bình Dương - Bến Thành) và tuyến xe buýt số 172 (Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm Hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bến Thành).

Đơn vị khai thác 2 tuyến xe là Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futabuslines).

Hai tuyến buýt đều có điểm đầu tại Bến xe buýt Sài Gòn, phường Bến Thành, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuyến buýt số 171 có cự li 46km, thời gian giãn cách chuyến 10-120 phút với 42 chuyến mỗi ngày. Chuyến xe sớm nhất khởi hành lúc 5h30 và chuyến muộn nhất khởi hành lúc 19h25.

Tuyến buýt số 172 có cự li 97km, thời gian giãn cách chuyến 10-225 phút với 38 chuyến mỗi ngày. Chuyến xe sớm nhất khởi hành lúc 4h30 và muộn nhất lúc 19h45.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng có trách nhiệm thông báo cho đơn vị khai thác tuyến về phương án khai thác tuyến và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, giá vé của 2 tuyến buýt dự kiến dao động 50.000-80.000 đồng/lượt. Hành khách đi xe sẽ trực tiếp trả tiền vé theo từng lượt di chuyển.

Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ bổ sung chính sách trợ giá cho 2 tuyến xe buýt nêu trên, dự kiến áp dụng từ đầu năm 2026.