Trạm dừng nghỉ lầy lội, nhếch nhác trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cầu cạn số 4 vượt núi dài nhất trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, với 20 nhịp, tại phường Hương An, thành phố Huế.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài hơn 98km. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công xây dựng vào tháng 9/2019 với tổng vốn đầu tư là 7.700 tỷ đồng.

Tuyến đường đi xuyên qua nhiều đồi núi cao, được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2022, với quy mô 2 làn xe. Điểm đầu tại km0 (tỉnh Quảng Trị), nối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ; điểm cuối tại km102+200 (thành phố Huế), kết nối với cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Từ khi đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều hạn chế, như thiếu dải phân cách giữa, đèn chiếu sáng, mặt đường hẹp, có nhiều nút thắt cổ chai,... dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trong ảnh là khu vực từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc vào tháng 2/2024, tại nút giao Phong Xuân (km48+827), thuộc địa phận phường Phong Điền, thành phố Huế.

Biển chỉ dẫn và phân luồng phương tiện có thể đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn đặt trên đường tránh Huế, tại khu vực nút giao Tuần, km80+139 (phường Kim Long).

Tháng 3/2024, chủ đầu tư đã bổ sung hệ thống an toàn giao thông, mở rộng nhiều vị trí điểm dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc xuyên rừng núi này. Cùng năm, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, cấm nhiều loại xe đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Cũng trong năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã cấp phép xây dựng 2 trạm dừng nghỉ tạm thời theo hình thức xã hội hóa tại km64+200 (bên trái tuyến) và km77+426 (bên phải tuyến).

Các trạm dừng này được xây dựng nhằm giải quyết thực trạng thiếu điểm nghỉ ngơi từ khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đưa vào khai thác.

Trong ảnh là trạm dừng nghỉ tạm tại km77+426 thời điểm đang xây dựng, nay thuộc địa phận phường Kim Long.

Hiện trạng trạm dừng nghỉ tại km77+426 hơn một năm đưa vào sử dụng, với nhiều thiếu sót, phương tiện đỗ gần làn xe chạy.

Trạm dừng nghỉ tại km64+200 (thuộc địa phận phường Hương Trà) phục vụ những người đi từ Nam ra Bắc, cũng không khá hơn.

Là nơi để hành khách nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau chặng đường dài nhưng cơ sở này lại được xây dựng ngay bên cạnh bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Khu vực dừng đỗ xe thường xuyên rơi vào tình trạng lầy lội, nhếch nhác khi có mưa và bụi bặm khi trời nắng.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, một trạm dừng nghỉ đạt tiêu chuẩn sẽ được xây dựng tại km36+500 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn để thay thế 2 cơ sở tạm thời.

Cũng là cao tốc 2 làn xe và đang được mở rộng lên 4 làn, tuyến La Sơn - Hòa Liên (nối Huế - Đà Nẵng) đã có trạm nghỉ chân đạt chuẩn tại km1+300, thuộc địa phận xã Hưng Lộc, thành phố Huế.

Ngoài các thiếu sót, tồn tại nêu trên, do đi qua nhiều đồi núi cao, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Trong ảnh là hiện trường xử lý sạt trượt mái taluy dương tại km70 trên cao tốc này vào tháng 6/2023.

Mặt đường cũng từng có giai đoạn xuống cấp, bị đánh giá không đảm bảo độ nhám cần thiết cho bánh lốp, dẫn đến hiện tượng trơn trượt.

Một số vị trí xuất hiện vệt hằn sâu, kéo dài, khiến bánh xe có thể bị lệch hướng, dễ mất lái. Sau phản ánh của cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã khắc phục để bảo đảm an toàn.

Tình trạng người dân "xé rào" đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn diễn ra.

Nút giao với quốc lộ 49 và đường tránh Huế, điểm nhấn của cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn sẽ được khởi công vào ngày 19/12, với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Giai đoạn phân kỳ đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22-23,25m.

Tuyến đường sẽ được đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành và công trình kiểm soát tải trọng xe, trạm dừng nghỉ.