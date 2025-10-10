CSGT chỉ ra loạt bất cập, nguy cơ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 10/10, tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá lại tiêu chuẩn kỹ thuật công trình đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, kịp thời khắc phục các tồn tại, bất cập nhằm đảm bảo an toàn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tổng chiều dài 98,3km nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế.

Vết hằn, lõm xuất hiện trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: CSGT cung cấp).

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, khu vực Quảng Trị và thành phố Huế những ngày qua có mưa lớn, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Quá trình khảo sát, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận những bất cập trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, như một số đoạn đường trơn trượt, không đảm bảo độ nhám cần thiết, nhiều vị trí xuất hiện vệt hằn, lõm kéo dài, hệ thống hàng rào bảo vệ bằng dây kẽm gai dọc tuyến không kín khiến gia súc có thể đi vào cao tốc.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Nhật Anh).

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng nhận thấy, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang khai thác 2 trạm dừng nghỉ tạm tại km64 và km77, nhưng chưa có hệ thống đường dẫn vào, thiếu biển báo hiệu và không có hệ thống chiếu sáng ban đêm.

Đặc biệt, tại 2 trạm dừng nghỉ tạm, đường chỉ có 2 làn xe chạy ngược chiều, được phân chia bằng vạch sơn vàng nét liền. Nhiều phương tiện khi vào trạm dừng nghỉ tạm đã băng qua vạch sơn nét liền, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ kết quả khảo sát, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh, tránh xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc.