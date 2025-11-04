UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030, của Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TPHCM. TPHCM đặt mục tiêu bảo vệ nguyên vẹn diện tích gần 35.000ha rừng hiện có, tiếp tục duy trì độ che phủ của rừng đến năm 2030 gần 49%, tạo nền tảng cho việc bảo tồn hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học.

Phương án hướng tới việc sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng phòng hộ; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý cảnh quan, môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, chia sẻ lợi ích từ rừng với các bên liên quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn liền với quốc phòng, an ninh.

TPHCM sẽ gìn giữ và phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, nâng cao khả năng chống chịu của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ của TPHCM có gần 35.000ha rừng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về mục tiêu kinh tế, TPHCM sẽ thực hiện đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Cần Giờ giai đoạn 2025-2030, thu hút 400.000-500.000 lượt khách mỗi năm, phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm và chất lượng cao.

Với định hướng tăng trưởng xanh về kinh tế tại Cần Giờ, TPHCM phát triển các dịch vụ môi trường rừng theo quy định, xây dựng điểm du lịch sinh thái Dần Xây theo định hướng du lịch sinh thái xanh kiểu mẫu trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn.

Đặc biệt, thành phố định hướng xây dựng một công viên rừng ngập mặn để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, giải trí của nhân dân TPHCM.

Bên cạnh việc bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng hiện có, TPHCM phát huy hiệu quả tối đa chức năng phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Chất lượng rừng trồng sẽ được nâng cao bằng các biện pháp kỹ thuật phù hợp và theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2023-2030, TPHCM làm giàu, nuôi dưỡng phát triển chất lượng khoảng 1.500ha rừng.

Về mặt xã hội, công tác quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được thực hiện bằng giải pháp chuyển đổi số. Thành phố cũng đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học với việc nâng cao sinh kế, chất lượng sống của người dân tham gia bảo vệ rừng.

Trong đó, địa phương sẽ giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động làm nghề rừng; ổn định sinh kế cho cộng đồng dân cư và giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng ven biển.

TPHCM kiên quyết giảm thiểu các tác động tiêu cực của con người đến việc bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững.