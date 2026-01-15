Khởi công 2 cây cầu mở thêm kết nối TPHCM - Đồng Nai

Sáng 15/1, TPHCM chính thức khởi công đồng loạt 4 dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) và Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Trong đó, hai dự án cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2 đặc biệt thu hút sự chú ý khi được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo giao thông, kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai, giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Trong ảnh, khu vực bến phà Cát Lái thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe vào các ngày cuối tuần và lễ, Tết... khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Dự án cầu Cát Lái, được thiết kế để thay thế phà Cát Lái hiện hữu, có điểm đầu tại phường Cát Lái (TPHCM) và điểm cuối giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, trục đường Lý Thái Tổ - DT769 phía Đồng Nai có chiều ngang hẹp, thường xuyên ùn tắc vào các dịp lễ, Tết, gây khó khăn cho người dân.

Anh Nguyễn Văn Sơn, một người dân địa phương, chia sẻ: "Chỉ mong sớm có cây cầu để thay thế cho những chuyến phà như thế này chứ mỗi ngày đi làm tôi phải mất rất nhiều thời gian cho việc qua phà. Chưa kể vào mỗi dịp lễ, Tết, xe cộ đông đúc, có hôm phải chờ cả mấy tiếng mới qua được bên kia sông".

Cầu Cát Lái không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà còn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối TPHCM với sân bay Long Thành, hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - đô thị khu vực Đông Nam Bộ.

Tương tự, dự án cầu Phú Mỹ 2 là công trình đầu tiên tại TPHCM áp dụng mô hình đường nhiều tầng, bao gồm tuyến đường dưới mặt đất và hai tầng đường trên cao. Giải pháp này, đã được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai, nhằm tối ưu hóa quỹ đất đô thị, đặc biệt tại các khu vực có mật độ xây dựng cao.

Tuyến cầu Phú Mỹ 2 đi qua đường Hoàng Quốc Việt - khu vực có lộ giới nhỏ, không đáp ứng yêu cầu mở rộng theo mô hình đường truyền thống. Do đó, phương án xây dựng đường nhiều tầng được đánh giá là khả thi, giúp tăng năng lực lưu thông, tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và hạn chế tác động đến đời sống người dân.

Cầu Phú Mỹ 2 nằm trong mạng lưới 10 tuyến đường trục chính tốc độ nhanh của TPHCM, có vai trò kết nối khu trung tâm với các tuyến liên vùng. Khi hoàn thành, tuyến tốc độ nhanh cầu đường Phú Mỹ 2 sẽ cùng với trục trên cao Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) và tuyến đường 25C (Đồng Nai) hình thành trục giao thông quan trọng, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Dự án có điểm đầu trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) và điểm cuối tại khu vực thưa thớt dân cư, chủ yếu là đất canh tác ở Đồng Nai.

Với 8 làn xe và tổng chiều dài khoảng 6,3km (4,6km thuộc TPHCM và 1,7km qua Đồng Nai), cầu Phú Mỹ 2 sẽ kết nối khu Nam TPHCM với huyện Nhơn Trạch (cũ), giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu. Thời gian thi công dự kiến đến năm 2028.

Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.000 tỷ đồng, bao gồm cầu chính, đường dẫn và chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo UBND TPHCM, việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa hai địa phương, trong đó có cầu Phú Mỹ 2, được kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và quy hoạch tỉnh Đồng Nai, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.