Bị chim bồ câu xâm chiếm, trạm xe đạp công cộng ở TPHCM dừng hoạt động

Liên quan đến phản ánh của Dân trí về đàn bồ câu gây ô nhiễm trạm xe đạp công cộng tại phường Bến Thành (TPHCM), đơn vị khai thác dịch vụ xe đạp công cộng TNGO đã rút hết xe đạp, tạm dừng hoạt động điểm đỗ xe này.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty CP Trí Nam cho biết, doanh nghiệp đã tắt vị trí trạm xe đạp này trên bản đồ ứng dụng. Trạm tạm dừng hoạt động trong lúc chờ khảo sát, lựa chọn địa điểm để di dời.

Trạm xe đạp tại nút giao Nguyễn Thái Học - Lê Thị Hồng Gấm phải tạm dừng hoạt động vì chim bồ câu gây ô nhiễm (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo ghi nhận vào chiều 25/2, trạm xe đạp này không còn xe đỗ. Trong khi đó, chim bồ câu vẫn đậu thành bầy xung quanh trạm, mổ thóc và gạo vương vãi trên vỉa hè. Sự hiện diện của bầy chim khiến tình trạng ô nhiễm không giảm; vỉa hè bị phủ trắng một lớp phân chim.

Theo đại diện TNGO, trạm xe đạp công cộng tại nút giao Nguyễn Thái Học - Lê Thị Hồng Gấm đã tồn tại từ lâu, trong khi tình trạng chim bồ câu phóng uế mới xuất hiện gần đây. Đơn vị không thể đuổi đàn chim đi nơi khác do một số người thường xuyên rải thức ăn cho chim tại khu vực này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Bến Thành (nơi đặt trạm xe đạp) cho biết, chính quyền phường không có chủ trương nuôi dưỡng hay quản lý đàn chim bồ câu này. Địa phương cũng xác nhận đàn chim được cho ăn thường xuyên tại địa điểm trên, nhưng chưa biết tổ chức, cá nhân nào nuôi chim.

Trước thời điểm dừng hoạt động, trạm xe đạp tại phường Bến Thành thường xuyên bị chim bồ câu phóng uế (Ảnh: Ngọc Tân).

Một phương án "giải cứu" trạm xe đạp là ngăn người dân rải thức ăn tại khu vực trên, yêu cầu vị trí rải thức ăn phải cách xa trạm xe. Tuy nhiên, thay vì đuổi bầy chim, doanh nghiệp đang nghiêng về phương án di dời trạm xe sang khu vực khác ở gần đó.

Trục đường Nguyễn Thái Học - Cách Mạng Tháng Tám hiện là khu vực tập trung lượng lớn chim bồ câu tại TPHCM. Chúng đậu thành bầy trên các mái nhà, trụ đèn, biển báo... và bay lượn vòng tròn quanh các giao lộ, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt.

Tuy nhiên, tình trạng phóng uế của chim bồ câu cũng gây ra phiền toái cho môi trường đô thị. Nhiều đoạn vỉa hè hai bên đường trở nên nhếch nhác, có mùi khó chịu vì phân chim và thức ăn thừa mà người dân, du khách ném cho chim ăn.