Sập cầu ở Cần Thơ, xe chở hàng chục tấn gạo rơi xuống sông

Sáng 28/2, trên địa bàn phường Trung Nhứt và Thuận Hưng (TP Cần Thơ) xảy ra sự cố sập nhịp giữa cầu 30/4 - Bắc Đuông nối Tỉnh lộ 921 và đường Nguyễn Trọng Quyền khiến một xe tải đang chở hơn hàng chục tấn gạo bị rơi xuống sông.

Sập cầu 30/4 ở Cần Thơ (Video: Mạng xã hội).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân gần khu vực.

Chính quyền địa phương chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản.

Hiện trường vụ sập nhịp giữa cầu 30/4 ở Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Cầu 30/4 bắc qua sông Thốt Nốt, tuyến sông có lưu lượng vận chuyển lúa gạo đường sông tấp nập và quan trọng ở TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Hiện tại giao thông qua khu vực bao gồm đường thuỷ và đường bộ đang bị gián đoạn.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.