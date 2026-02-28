TPHCM khởi công Metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 20/4

Theo thông báo kết luận tại cuộc họp tiến độ dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh đây là 2 dự án đặc biệt quan trọng để kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến đi qua sông Sài Gòn, kết nối khu vực trung tâm TPHCM với tổ hợp ga Thủ Thiêm (Ảnh: Bảo Quyên).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Mục tiêu là tổ chức khởi công tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước ngày 20/4.

Thành phố cũng xác định Metro Bến Thành - Thủ Thiêm là dự án trọng điểm, cấp bách, cần vận dụng tối đa các chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả triển khai.

Về tổ chức thực hiện, UBND TPHCM thống nhất chủ trương thành lập hội đồng thẩm định báo cáo khả thi dự án. Các sở, ngành và địa phương liên quan cử lãnh đạo tham gia hội đồng, gửi Sở Tài chính tổng hợp để trình UBND thành phố trước ngày 1/3.

Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu tờ trình để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương xác định dự án thuộc trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay. Đồng thời, đơn vị phải lập kế hoạch triển khai với nguyên tắc “6 rõ”, bảo đảm mục tiêu khởi công trước ngày 20/4.

Nhánh metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành gồm 3 dự án: Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có nhiệm vụ hoàn thành thẩm định phương án tuyến và vị trí công trình trên tuyến, trong đó lưu ý phương án ga kết nối với tuyến metro số 7 tại ga Thủ Thiêm, bảo đảm khả năng vận hành độc lập và hạn chế phát sinh khiếu nại. Nội dung này phải được tham mưu UBND thành phố trước ngày 5/3.

Sở Tài chính được giao đề xuất lựa chọn tư vấn thẩm tra theo đúng quy định đấu thầu; Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phương án loại hợp đồng BT và xác định quỹ đất thanh toán phù hợp, bảo đảm đồng bộ với tiến độ khởi công.

Đối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu việc giao đơn vị tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND thành phố trước ngày 28/2.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã thống nhất với đề xuất của TPHCM về việc kết nối cặp sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành thông qua tuyến đường sắt Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành.

Trục metro này được ghép lại từ 3 dự án: Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.