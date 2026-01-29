Kết quả thi kiến trúc cầu Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai

Ngày 29/1, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cát Lái thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, phương án dự thi mã số SD01 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) đoạt giải nhất.

Phối cảnh cầu Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai (Ảnh: TEDI).

Theo thiết kế của đơn vị dự thi, cầu Cát Lái sẽ được thiết kế dây văng, có 2 trụ tháp. Ý tưởng thiết kế mang tên Vươn tầm cao mới, thể hiện sự hòa hợp, kết hợp giữa Đồng Nai và TPHCM với tinh thần tiên phong, vươn lên mạnh mẽ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong bản thiết kế cầu Cát Lái đạt giải nhất, điểm nhấn 2 trụ tháp là sự kết hợp giữa hình khối mạnh mẽ, dứt khoát và đường nét mềm mại, gần gũi với thiên nhiên tạo nên một công trình kiến trúc hiện đại, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa của các tỉnh, thành khu vực dự án.

Mặt đường chính cầu Cát Lái của thiết kế giành giải nhất (Ảnh: TEDI).

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái nằm trên địa bàn xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai và phường Cát Lái, TPHCM. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái, TPHCM; điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tổng chiều dài của dự án khoảng 11,64km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 18.299 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Thời gian xây dựng dự án từ năm nay, dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác năm 2029.

Phối cảnh cầu Cát Lái vào ban đêm (Ảnh: TEDI).

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt kết quả giải nhất thiết kế kiến trúc cầu Long Hưng (Đồng Nai 2). Cả 2 dự án hạ tầng quan trọng nối TPHCM và Đồng Nai đã được khởi động ngày 15/1 và sẽ xây dựng ngay trong năm nay.