Hối thúc tiến độ mở rộng cao tốc nối TPHCM với sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà sau buổi kiểm tra hiện trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành là tuyến giao thông huyết mạch kết nối sân bay Long Thành với TPHCM và các tỉnh lân cận, đảm bảo khai thác hiệu quả khi sân bay đi vào hoạt động.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự án được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, nhằm hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Một căn nhà được phá dỡ để tạo mặt bằng mở rộng cầu Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Với tầm quan trọng nêu trên, Thứ trưởng Phạm Minh Hà yêu cầu Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) thúc đẩy tiến độ và chất lượng của dự án.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu VEC phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách TPHCM và Đồng Nai để đẩy nhanh phê duyệt chi phí đền bù và thu hồi đất, nhất là đoạn từ Vành đai 3 đến cầu Long Thành; tiếp tục vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu VEC tiếp tục duy trì tiến độ thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, nhất là cầu Long Thành; giám sát chặt chẽ chất lượng thi công; rà soát công tác an toàn giao thông trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác.

Công nhân đang thi công các trụ cầu dẫn thuộc hạng mục mở rộng cầu Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Về nguồn vật liệu (cát, đất đắp và đá xây dựng), VEC chịu trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu huy động vật liệu theo tiến độ thi công; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh, thành có nguồn cung vật liệu để bảo đảm đáp ứng đủ cho dự án.

Trong những tháng cuối năm 2025, tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành bị đánh giá là chậm chạp, ì ạch. VEC đã có nhiều văn bản kiến nghị UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ đền bù, di dời nhà cửa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo chính quyền TPHCM và Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ di dời, tái định cư cho người dân để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu.