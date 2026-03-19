TPHCM thúc tiến độ dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

UBND TPHCM vừa chỉ đạo triển khai đầu tư dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3 TPHCM theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Theo đó, Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư) phải khẩn trương phối hợp với UBND phường Long Trường, Cát Lái thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm triển khai các dự án thành phần đúng tiến độ.

Cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu nằm giáp sông Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Tân).

Chủ đầu tư cần phối hợp với các địa phương rà soát đồ án quy hoạch, thực hiện điều chỉnh các đồ án (nếu cần thiết) để làm cơ sở triển khai giải phóng mặt bằng, thi tuyển phương án kiến trúc.

Ban Giao thông TPHCM phải lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án; đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần, bảo đảm đúng kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện.

UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai Nghị quyết 08/NQ-HĐND, đảm bảo đúng quy mô đầu tư đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối đến nút giao Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

UBND phường Long Trường, Cát Lái phải chủ động phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị liên quan thực hiện các dự án thành phần, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Trước đó, ngày 6/2, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TPHCM. Tuyến đường dự kiến được khởi công trong quý IV năm nay và hoàn thành vào quý IV/2028.

Dự án có tổng mức đầu tư 8.782 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách TPHCM với khoảng 8.470 tỷ đồng. Phần còn lại khoảng 312 tỷ đồng do các doanh nghiệp liên quan đóng góp theo nguyên tắc hưởng lợi từ dự án.

Tuyến đường có bề rộng 60m, dài khoảng 5,9km, bắt đầu từ nút giao với đường Nguyễn Thị Định và kết thúc tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3; được quy hoạch là trục giao thông phục vụ vận chuyển hàng hóa chuyên dụng ra vào cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.