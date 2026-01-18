TPHCM cương quyết không cho phép chậm tiến độ Vành đai 3

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường về việc đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3 theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, ông Bùi Xuân Cường giao Ban Giao thông TPHCM và Ban Giao thông Bình Dương chỉ đạo các nhà thầu huy động mọi nguồn lực, tập trung thi công 3 ca, 4 kíp; đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30/4 theo đúng thời hạn đã cam kết với Chính phủ, tuyệt đối không được chậm trễ, lùi tiến độ.

Đoạn cầu cạn Vành đai 3 TPHCM dự kiến hoàn thành dịp 30/4 (Ảnh: Ngọc Tân).

Lãnh đạo TPHCM giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, giám sát dự án, xử lý các vướng mắc để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Dự án Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM hiện có 14,7km cầu cạn qua TP Thủ Đức cũ đạt tiến độ khả quan nhất. Một số đoạn đã được thảm bê tông nhựa và lắp vách chống ồn.

Bên cạnh đó, 32,8km qua địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ và gần 9km qua Bình Dương cũ vẫn chưa đạt tiến độ kỳ vọng. Hiện trạng các nút giao lớn như Tân Vạn, Bình Chuẩn, nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành... vẫn còn ngổn ngang.

Trước đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TPHCM , Đồng Nai và Tây Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát tiến độ tổng thể, đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết để đảm bảo mục tiêu hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đề nghị của Bộ Xây dựng căn cứ theo Công điện 02/CĐ-TTg ngày 2/1 của Thủ tướng về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Trong công điện này, Thủ tướng yêu cầu với các dự án đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 (trong đó có 14,7km Vành đai 3 TPHCM), các chủ đầu tư và đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội XIV của Đảng (dự kiến bắt đầu từ ngày 19/1).