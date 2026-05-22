Vụ xây cổng hoành tráng lấn hành lang quốc lộ: Ấn định thời hạn tháo dỡ

Ngày 22/5, đại diện UBND xã Ia Hrú, Gia Lai cho biết địa phương đã tiếp tục mời bà H.T.P. (58 tuổi, trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai) đến trụ sở làm việc và yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông trước ngày 31/5.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, cho biết trước việc bà P. không chấp hành yêu cầu tạm dừng thi công và khôi phục hiện trạng ban đầu đối với các công trình vi phạm, xã đã có văn bản mời hộ gia đình làm việc.

Dù bị yêu cầu khôi phục hiện trạng nhưng công trình vẫn đang được thi công hoàn thiện (Ảnh: Chí Anh).

Tại buổi làm việc, địa phương yêu cầu bà P. tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trước ngày 31/5. Theo ông Tâm, bà P. kiến nghị địa phương báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xem xét những khó khăn hiện tại của doanh nghiệp. Bà P. xin giữ lại công trình vi phạm và cam kết nếu sau này nhà nước thu hồi phần đất vi phạm, sẽ tự tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường.

Tại buổi làm việc, địa phương yêu cầu bà P. tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trước ngày 31/5.

Tường rào, cổng, các công trình khác lấn hành lang tuyến quốc lộ 25 bị buộc tháo dỡ (Ảnh: Trần Sỹ).

Theo ông Tâm, bà P. kiến nghị địa phương báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xem xét những khó khăn hiện tại và đề xuất được giữ nguyên công trình vi phạm. Bà P. cam kết nếu sau này nhà nước thu hồi phần đất vi phạm sẽ tự tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường.

“Quan điểm của địa phương là không chấp nhận phương án chờ nhà nước thu hồi mới tháo dỡ. Đây là hành lang tuyến quốc lộ, các công trình đều nằm trên diện tích vi phạm nên bắt buộc phải tháo dỡ. Sau thời gian trên, nếu bà P. không chấp hành, xã sẽ xem xét thành lập đoàn để cưỡng chế”, ông Tâm cho hay.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, hành lang an toàn quốc lộ 25 được tính từ tim đường ra mỗi bên 25m. Qua đo đạc, phần tường rào và các hạng mục bà P. xây dựng nằm trong phạm vi 18m, 2 cổng đang xây dựng nằm trong phạm vi 20m.

Như Dân trí thông tin, vào tháng 2, UBND xã Ia Hrú phát hiện bà P. xây dựng tường rào, 2 cổng và đổ đất làm bồn cây lấn chiếm hành lang giao thông trên quốc lộ 25 (đoạn qua xã Ia Hrú) với tổng diện tích vi phạm khoảng 1.672m2.

UBND xã Ia Hrú đã có xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và buộc bà P. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay các công trình vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu.