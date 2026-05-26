Vụ nước giếng ở khu tái định cư đục vàng như mật: Người dân đón niềm vui

Ngày 26/5, ông Bùi Văn Luật, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết các đơn vị liên quan đã phối hợp chính quyền địa phương hoàn tất việc đấu nối hệ thống cấp nước sạch cho khu tái định cư thôn Nam Hiếu, xã Hiếu Giang, Quảng Trị.

Theo ông Luật, sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, kiểm tra kỹ thuật, hệ thống cấp nước được bàn giao cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị quản lý, vận hành để cấp nước đến các hộ dân.

Hệ thống nước sạch đã được lắp đặt, cấp đến từng hộ dân (Ảnh: Nhật Anh).

“Các hộ gia đình trong khu tái định cư đã ký hợp đồng và được cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu cấp thiết, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đây cũng là bước hoàn thiện hạ tầng quan trọng, giúp bà con an tâm gắn bó lâu dài với nơi ở mới”, ông Luật cho hay.

Những ngày này, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của nhiều hộ dân ở khu tái định cư thôn Nam Hiếu khi lần đầu tiên họ được sử dụng nguồn nước sạch ổn định. Sau thời gian dài phải chật vật dùng nước giếng khoan nhiễm phèn, người dân nay chỉ cần mở vòi là có nước sạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

“Được cấp nước sạch, bà con ai cũng vui. Chúng tôi cảm ơn chính quyền và các cấp, ngành đã lắng nghe, giải quyết kịp thời những vướng mắc cho người dân”, ông Lê Văn Vang (SN 1961), trú tại thôn Nam Hiếu chia sẻ.

Nước sạch đã được đưa về tận nhà dân tại khu tái định cư ở thôn Nam Hiếu (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Nam Hiếu, cho biết đến nay công ty nước sạch đã lắp đặt đồng hồ và đấu nối nước cho bà con ở khu tái định cư để sử dụng. Gia đình ông cũng đang vệ sinh lại bồn chứa, xả nước nhiễm phèn cũ để sử dụng nước sạch vừa được cấp.

"Chúng tôi rất phấn khởi vì từ nay không cần phải dùng nước giếng nhiễm phèn hay tốn tiền mua nước đóng bình nữa. Việc hoàn thành đấu nối nước sạch giúp người dân yên tâm hơn trong cuộc sống”, ông Bình nói.

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất Cam Lộ thông tin khu tái định cư thôn Nam Hiếu được xây dựng để phục vụ người dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, giai đoạn 2021-2025.

Tại khu tái định cư Nam Hiếu có hơn 50 hộ dân đã xây dựng nhà cửa khang trang, hệ thống hạ tầng cơ bản như điện, đường giao thông, thoát nước cơ bản hoàn thiện. Nay hệ thống nước sạch được đưa vào sử dụng góp phần đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân ổn định lâu dài.

Như Dân trí đã phản ánh, từ năm 2023, hàng chục hộ dân chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư ở thôn Nam Hiếu, xã Hiếu Giang nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thi công cao tốc Bắc - Nam. Nhiều năm qua, người dân khu tái định cư này phải chịu cảnh thiếu nước sạch, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống hằng ngày.

Nước giếng khoan nhiễm phèn, vàng như mật (Ảnh: Nhật Anh).

Để có nước sinh hoạt, nhiều gia đình đã bỏ tiền để khoan giếng. Thế nhưng nước giếng khoan tại khu tái định cư ở thôn Nam Hiếu lại bị nhiễm phèn nặng, có màu vàng đục như mật mía, bốc mùi khó chịu và xuất hiện nhiều cặn bẩn.

Dù dùng mọi cách để lọc nhưng vẫn không xử lý hết được tình trạng nhiễm phèn, người dân đành phải mua nước đóng bình về sử dụng, điều này tạo thêm gánh nặng kinh tế trong khi cuộc sống sau tái định cư còn nhiều khó khăn.