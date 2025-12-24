Mở đường nối cụm cảng Cát Lái với Vành đai 3 TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND thành phố hồ sơ dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối đến nút giao Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Long Thành.

Dự án có tổng chiều dài 5,9km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành. Tuyến đường được quy hoạch rộng 60m, vận tốc thiết kế 60km/h.

Hướng tuyến đường liên cảng từ Nguyễn Thị Định đến nút giao Vành đai 3 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo Sở Xây dựng, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.782 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2025-2029.

Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 5.984 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.290 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1.186 tỷ đồng.

Về kế hoạch vốn, dự án đã được bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cảng Cát Lái tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TPHCM) dự kiến được giao làm chủ đầu tư dự án.

Việc đầu tư tuyến đường này nhằm tăng năng lực kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với hệ thống cao tốc, vành đai, giảm áp lực giao thông cho các trục đường hiện hữu và phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa phía Đông TPHCM.