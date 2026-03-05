Cần 60.000 tỷ đồng mở rộng Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn xe

Theo UBND TPHCM, tuyến Vành đai 3 của thành phố có tổng chiều dài khoảng 130km, được ghép lại từ nhiều dự án với quy mô chủ yếu 4 làn xe, một số đoạn chưa đạt chuẩn cao tốc. Do đó, Nhà nước cần nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh để bảo đảm khai thác hiệu quả, an toàn và đồng bộ.

Thành phố đã xem xét hai phương án mở rộng. Phương án thứ nhất là bổ sung làn dừng khẩn cấp trong giai đoạn phân kỳ để phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, phương án này gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ tốn kém, lãng phí.

Công trường cầu cạn Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Phương án thứ hai là bỏ qua bước phân kỳ, mở rộng tuyến một lần lên 8 làn theo quy hoạch hoàn chỉnh, bao gồm cả đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn và cầu Nhơn Trạch. Hệ thống đường song hành sẽ do các địa phương đề xuất quy mô và lộ trình đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của phương án trên là hơn 60.000 tỷ đồng.

Theo UBND TPHCM, việc nâng cấp Vành đai 3 lên 8 làn xe sẽ đáp ứng lưu lượng theo dự báo, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng.

Phương án này cũng có tính khả thi cao do phần lớn mặt bằng đã được giải phóng theo quy mô hoàn chỉnh; có thể vừa khai thác giao thông, vừa triển khai mở rộng theo quy hoạch.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn chỉnh Vành đai 3 TPHCM theo quy mô 8 làn cao tốc. Đồng thời, thành phố đề nghị giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận điều chỉnh dự án cầu Nhơn Trạch để đồng bộ với phương án đầu tư toàn tuyến.

Sơ đồ tuyến Vành đai 3 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo UBND TPHCM, Vành đai 3 được quy hoạch dài khoảng 130km, quy mô 8 làn cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h.

Tuyến gồm các đoạn: dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch) dài 8,75km do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 38,5km do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện và khoảng 76,34km thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM theo Nghị quyết 57/2022 của Quốc hội.