TPHCM nghiên cứu làm đường trên cao dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh

UBND TPHCM vừa chấp thuận giao liên danh Đèo Cả - Trí Tín lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thành phố nêu rõ việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không ràng buộc điều kiện chỉ định đơn vị thực hiện dự án; việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh ở TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Đại lộ Nguyễn Văn Linh dài 18km, rộng 10 làn xe, kéo dài từ đường Huỳnh Tấn Phát đến quốc lộ 1. Tuyến đường đi trùng với Vành đai 2 TPHCM, là trục giao thông chiến lược của khu Nam thành phố.

Thời gian qua, tuyến đường xuất hiện tình trạng ùn tắc, quá tải do mật độ dân cư gia tăng kết hợp với luồng xe tải ra vào khu chế xuất Tân Thuận, cảng Bến Nghé.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, liên danh nhà đầu tư phải đánh giá đầy đủ sự cần thiết, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; làm rõ lợi thế của phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác.

Đồng thời, nhà đầu tư phải nghiên cứu phương án tài chính, hoàn vốn, phương án thanh toán bảo đảm tính khả thi và phù hợp quy định pháp luật.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát tính đồng bộ của tuyến đường trên cao với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án giao thông trọng điểm và mạng lưới metro trong khu vực; đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp, khả thi.

Liên danh nhà đầu tư được giao tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Thời hạn hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền là 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn trình tự thủ tục PPP, tiếp nhận hồ sơ và tham mưu thành lập hội đồng thẩm định dự án; Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn, thẩm định nội dung chuyên ngành xây dựng trong quá trình nghiên cứu dự án.