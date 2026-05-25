Hàng loạt căn nhà dị dạng mọc lên sau dự án mở đường ở Hà Nội

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời gian qua Hà Nội tiến hành giải phóng mặt bằng, mở rộng hàng loạt các tuyến đường, phố.

Song sau khi giải phóng mặt bằng để mở rộng, làm mới các tuyến đường ở Hà Nội, hàng loạt căn nhà siêu mỏng, siêu méo, dị dạng xuất hiện dọc các tuyến như: Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Vành đai 2,5, đường Nguyễn Tuân,... Những công trình dị dạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Đi dọc tuyến đường mới được giải phóng mặt bằng của Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có thể dễ dàng nhận thấy nhiều căn nhà hình tam giác, xiên vẹo, nằm san sát nhau. Theo ghi nhận, nhiều công trình được xây dựng tạm bợ bằng khung sắt, tôn hoặc vật liệu nhẹ, nhằm tận dụng tối đa diện tích đất còn sót lại sau giải phóng mặt bằng.

Nhiều căn nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện sau quá trình giải phóng mặt bằng dọc dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Có những công trình chỉ còn một phần diện tích nhỏ nhưng chủ sở hữu vẫn dựng khung sắt, quây tôn hoặc xây nhà cao tầng để sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi các công trình này có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục tổng chiều dài khoảng 2,27 km với mặt cắt ngang rộng 50 m. Tuyến đường bắt đầu từ nút giao Hoàng Cầu, kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch như Cát Linh - La Thành - Yên Lãng và kết thúc tại nút giao Voi Phục.

Khi đi vào hoạt động, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm Hà Nội. Mặc dù tuyến đường chưa được thông xe nhưng đã xuất hiện hàng loạt các căn nhà dị dạng gây mất mỹ quan đô thị.

Căn nhà có hình thang méo mó nằm lọt thỏm cạnh một công trình kiên cố trên tuyến Vành đai 1 thu hút sự chú ý của người đi đường. Phần mặt tiền của căn nhà khoảng 4m, nhưng chiều sâu lại chưa đầy chưa đầy 2m khiến công trình có hình dạng kỳ lạ.

Tại đầu tổ dân phố 30, phường Cầu Giấy, một ngôi nhà trên vành đai 2,5 sau giải phóng mặt bằng chỉ còn khoảng 10m2. Cũng tại khu vực này đang còn một căn nhà hai tầng nằm trơ trọi chưa được tháo dỡ.

Một dãy 5 căn nhà ở số 133 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, dài khoảng 20m, sâu khoảng 1,5m, đóng kín cửa, phần vỉa hè phía trước đã được hoàn thiện.

Đoạn đường Nguyễn Tuân được mở rộng dài 720 m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Sau thời gian chờ đợi, tuyến đường Nguyễn Tuân Mở rộng đang dần hoàn thiện các công đoạn cuối như trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng,.. Song việc xuất hiện các căn nhà siêu mỏng, siêu méo dọc dự án gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Ngôi nhà có hình tam giác nằm chen chúc dọc tuyến đường Nguyễn Tuân tạo nên hình ảnh đối lập với diện mạo hiện đại của con đường mới mở. Mặc dù căn nhà hình tam giác, một bên chỉ rộng khoảng 0,5m nhưng vẫn được dựng hai tầng để sử dụng.

Nhiều tuyến đường, phố sau khi được đầu tư mở rộng đã khoác lên diện mạo khang trang, hiện đại với mặt cắt rộng và hạ tầng đồng bộ. Song sự tồn tại của hàng loạt căn nhà siêu mỏng, siêu méo, dị dạng khiến bức tranh đô thị chưa thực sự hoàn chỉnh.

Dự án nối khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng dài 470 m đã hoàn tất giải phóng mặt bằng ngày 31/3.

Sau khi mở rộng tuyến đường này, nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện. Trong ảnh là hàng loạt những căn nhà hình dạng méo mó. Trong đó, có một số căn nhà phần đầu hẹp nhất chỉ khoảng 20-30cm không thể sử dụng.

Một ngôi nhà hình tam giác nằm sát trục đường chính, điểm hẹp nhất chỉ khoảng 10cm nằm dọc dự án nối khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng.

Quan sát của phóng viên, những mái tôn mới tạo nên một số nhà bị cắt vát với kiến trúc lộn xộn, thiếu đồng bộ. Điều đáng nói, đây có thể sẽ là mặt tiền của tuyến đường sau khi hoàn thiện.

Một căn nhà hình tam giác với mặt tiền khoảng 10m nhưng chiều sâu một bên chỉ 50cm, bên còn lại gần 3m nằm dọc tuyến đường nối khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng.

Đoạn tuyến này dài khoảng 470m, rộng 30m (lòng đường xe chạy rộng 15m (4 làn xe), vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m) đang được thi công sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Vành đai 2,5 đoạn qua hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, phía giáp phố Định Công, xuất hiện hàng loạt ngôi nhà có mặt tiền 4-5m nhưng chiều sâu lại chỉ khoảng 0,5. Hiện khu vực này luôn đóng kín cửa.

Dự án vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1 dài khoảng 1,6 km, tổng đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, nối với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, đã thông xe ngày 10/2.

Các căn nhà siêu mỏng nằm sát mép đường lớn khiến nhiều người lo ngại về an toàn cháy nổ cũng như kết cấu công trình. Với diện tích hạn chế, nhiều ngôi nhà gần như không có lối thoát hiểm, hệ thống điện được đấu nối tạm bợ.

UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ nhằm xử lý triệt để tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo. Theo Quyết định 61 có hiệu lực từ 7/10/2024, Hà Nội kiên quyết thu hồi để hợp thửa, không cấp phép xây mới các lô đất dưới 15m2 hoặc có mặt tiền/chiều sâu dưới 3m nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.