TPHCM phê duyệt hướng tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án hướng tuyến và vị trí nhà ga của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo quyết định, tuyến đường sắt có điểm đầu tại ga Bến Thành và điểm cuối tại depot Cần Giờ, với tổng chiều dài khoảng 53,8km. Điểm đầu dự án đặt tại khu vực công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành), còn điểm cuối nằm tại khu đất rộng 39ha ở xã Cần Giờ.

Công nhân khoan thăm dò địa chất phục vụ thi công đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuyến metro đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Theo phương án được duyệt, từ khu vực công viên 23 Tháng 9, tuyến đi dọc đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh, sau đó cắt qua đường Hoàng Diệu và vào đường Nguyễn Tất Thành.

Đến gần cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh, qua nút giao cầu Phú Mỹ và tiếp tục đi vào đường Nguyễn Lương Bằng. Tuyến sau đó đi giữa các trục Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1, vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận Nhà Bè.

Sau khi qua Nhà Bè, tuyến tiếp tục đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân rồi vượt sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh.

Sơ đồ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ kết nối với mạng lưới metro của TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Tại khu vực Bình Khánh, tuyến đi song song với cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó vượt cao tốc này để nhập vào hành lang đường Rừng Sác. Tuyến tiếp tục bám theo đường Rừng Sác, vượt nhiều sông, rạch trước khi vào địa phận xã Cần Giờ.

Theo quyết định của UBND TPHCM, hướng tuyến được lựa chọn đi qua vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và không đi vào vùng lõi.

Nhà đầu tư dự kiến bố trí 2 ga trong giai đoạn 1, gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Giai đoạn 2 sẽ bổ sung thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều hành OCC dự kiến đặt tại xã Cần Giờ.

UBND TPHCM giao Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo đúng nội dung được phê duyệt; đồng thời tổ chức lựa chọn phương án kiến trúc cho các ga, cầu đường sắt và các hạng mục liên quan.

Thành phố cũng giao các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp rà soát khả năng thu hồi đất, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để phục vụ triển khai dự án.