TPHCM chi gần 9.000 tỷ đồng làm đường nối cảng Cát Lái - cao tốc Long Thành

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 6/2, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TPHCM.

Dự án được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực phía Đông thành phố, đặc biệt là khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu. Đây là nơi tập trung hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa quy mô lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khóa X (Ảnh: Q.Huy).

Dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 5.937 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác khoảng 261 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.338 tỷ đồng; chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 62 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1.184 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách TPHCM với khoảng 8.470 tỉ đồng. Phần còn lại khoảng 312 tỷ đồng do các doanh nghiệp liên quan đóng góp theo nguyên tắc hưởng lợi từ dự án.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,9km, bắt đầu từ nút giao với đường Nguyễn Thị Định và kết thúc tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3. Mặt cắt ngang toàn tuyến rộng khoảng 60m, được quy hoạch là trục giao thông chính đô thị, phục vụ vận chuyển hàng hóa chuyên dụng ra vào cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Giao thông xung quanh khu vực cảng Cát Lái tại TPHCM thường xuyên ùn ứ (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM đánh giá giao thông ra vào cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu chủ yếu thông qua các trục đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, thường xuyên quá tải, ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động logistics, an toàn giao thông và đời sống người dân. Việc đầu tư tuyến đường liên cảng mới được xem là giải pháp cấp thiết nhằm tạo trục giao thông chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng với cao tốc và Vành đai 3, giảm áp lực cho mạng lưới đường đô thị hiện hữu.

UBND TPHCM xác định việc đầu tư tuyến đường liên cảng là hết sức cần thiết. Tuyến đường sẽ đóng vai trò trục giao thông chuyên dụng, phân luồng xe chở hàng hóa, giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông trong khu vực đô thị.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho chuỗi logistics xuất nhập khẩu phát triển bền vững thông qua cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế cảng của TPHCM.