Sân vận động quy mô lớn một thời thành nơi chăn thả trâu bò

Sân vận động Đức Thọ, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2005 với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng. Thời điểm đó, công trình thể thao này được đánh giá quy mô lớn nhất tỉnh.

Theo người dân địa phương, sân vận động này từng phục vụ các hoạt động thể thao, văn hóa và các sự kiện của huyện Đức Thọ cũ. Song, sau nhiều năm khai thác với tần suất thấp và thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng, công trình này dần xuống cấp.

Khu vực khán đài VIP có nhiều điểm gạch vỡ, bong tróc.

Các vị trí dành cho khán giả ngồi theo dõi vận động viên thi đấu thể thao rêu mốc phủ bám, cây dại mọc um tùm, hàng rào bảo vệ gỉ sét.

Hệ thống điện xuống cấp, cột đèn chiếu sáng gãy đổ nằm chỏng chơ.

Các vị trí cổng ra vào khán đài trở nên nhếch nhác, thành nơi vứt rác thải.

Phía gần cầu môn sân vận động có một hố trũng, người dân địa phương từng tận dụng sân vận động làm nơi chăn thả trâu bò.

Sáng 24/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Đức Thọ cho biết từ thời điểm không còn cấp huyện, sân vận động này được chuyển về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh quản lý. Trước đây, nơi này chủ yếu phục vụ các hoạt động ngoài trời, nhiệm vụ chính trị của huyện Đức Thọ cũ như lễ giao quân và các sự kiện thể thao.

"Bế tắc lớn nhất hiện nay là thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng. Xã Đức Thọ đã có văn bản đề nghị tỉnh chuyển giao công trình về địa phương quản lý nhưng chưa nhận được phản hồi. Hiện sân vận động vẫn do xã khai thác. Riêng hố trũng phía cầu gôn, sau khi có phản ánh, địa phương đã cho lấp lại", vị lãnh đạo thông tin.

Vị trí sân vận động Đức Thọ, Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).