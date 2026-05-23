Tối 22/5, hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chương trình tổng duyệt Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật thể thao CAND năm 2026 khu vực I tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cảnh vệ biểu diễn xe hộ tống bảo vệ nguyên thủ gây ấn tượng ở Quảng Ninh (Video: Hải Đường).

Các lực lượng biểu diễn nhiều tiết mục như trống hội, múa cờ, quân nhạc kết hợp múa súng, võ thuật và khí công. Không khí chương trình sôi động với những màn trình diễn đồng đều, dứt khoát.

Điểm nhấn của buổi tổng duyệt là màn biểu diễn của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với đội hình xe nghiệp vụ bảo vệ nguyên thủ các nước sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Các sĩ quan cảnh vệ còn thực hiện tình huống xử lý khủng bố tấn công đối tượng cảnh vệ và biểu diễn kỹ năng lái mô tô hộ tống. Những màn trình diễn nhận được sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.

Sau chương trình, các sĩ quan bảo vệ tiếp cận, sĩ quan đặc nhiệm cùng cán bộ điều khiển phương tiện nghiệp vụ, mô tô hộ tống đã giao lưu, chụp ảnh với người dân.

Chị Nguyễn Hoàng Anh, du khách đến từ Phú Thọ, cho biết lần đầu được tận mắt chứng kiến đội hình xe bảo vệ nguyên thủ và các sĩ quan tiếp cận bảo vệ khách quốc tế. Chị bày tỏ ấn tượng với sự bản lĩnh, chuyên nghiệp của lực lượng cảnh vệ.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, người dân thành phố Hạ Long, cho biết từng xem đội hình xe bảo vệ nguyên thủ trên mạng xã hội nhưng khi trực tiếp theo dõi và giao lưu mới cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp, thân thiện của các cán bộ, chiến sĩ.