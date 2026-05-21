Nhà thầu Trung Quốc tham gia thiết kế tuyến Metro số 4 TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho liên danh nhà thầu gồm doanh nghiệp Trung Quốc và các đơn vị tư vấn trong nước tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến Metro số 4 TPHCM (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

Theo quyết định của Sở Xây dựng, liên danh GMDI - ARUP - TEDI SOUTH sẽ thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt đô thị số 4 TPHCM.

Sơ đồ tuyến Metro số 4 Đông Thạnh - Hiệp Phước (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong liên danh này, Công ty TNHH Viện nghiên cứu thiết kế tàu điện ngầm Quảng Châu (GMDI) là pháp nhân Trung Quốc, có trụ sở tại thành phố Quảng Châu. Hai đơn vị còn lại gồm Công ty TNHH ARUP Việt Nam và Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH) là doanh nghiệp Việt Nam.

Theo quyết định, liên danh trên được thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu do Công ty cổ phần tập đoàn Sovico ban hành ngày 27/3.

Trong 3 doanh nghiệp nói trên, TEDI SOUTH (thành viên của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - TEDI) là nhà thầu "quen mặt" tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế dự án. TEDI SOUTH từng tham gia thiết kế đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm...

Công ty TNHH ARUP Việt Nam là thành viên thuộc Tập đoàn ARUP - thương hiệu tư vấn và thiết kế kỹ thuật có lịch sử gần 80 năm của Anh. Gần đây, ARUP cũng thực hiện báo cáo đánh giá mạng lưới đường sắt và phương án ý tưởng quy hoạch mạng lưới đường sắt TPHCM.

Trong khi đó, Công ty TNHH Viện nghiên cứu thiết kế tàu điện ngầm Quảng Châu (GMDI) từng tham gia thiết kế mạng lưới metro của thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Doanh nghiệp này cũng cùng TEDI SOUTH tham gia thiết kế tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm.