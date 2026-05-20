Hàng nghìn tài xế từ TPHCM bị chặn lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sự kiện thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hôm 18/5 đang tạo ra tâm lý trái ngược cho giới tài xế ở TPHCM và Đồng Nai.

Tại khu vực Biên Hòa (trung tâm TP Đồng Nai), các tài xế phấn khởi khi có thêm một tuyến đường đi Vũng Tàu chạy song song với quốc lộ 51; thời gian lưu thông đến vùng biển rút xuống còn khoảng 1 giờ.

Trong khi đó, các tài xế lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành thất vọng vì tuyến đường kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã bị đóng lại. Để đi về Vũng Tàu, họ phải sử dụng quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc hoặc vòng ngược gần 20km đến nút giao Võ Nguyên Giáp (điểm đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu).

Người vui kẻ buồn khi cao tốc thông xe

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, đơn vị đang quản lý vận hành cả 2 tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chỉ sau 2 ngày thông xe dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ Biên Hòa đến nút giao Long Thành), VEC E đã nhận được nhiều cuộc gọi phàn nàn của tài xế, phản ánh việc không thể lưu thông từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua ngả đường Bưng Môn.

Nhánh rẽ từ đường Bưng Môn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã bị đóng từ hôm 18/5 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Đến chiều 20/5, ứng dụng Google Maps vẫn chỉ hướng cho phương tiện rẽ đường Bưng Môn để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nhiều tài xế tin theo ứng dụng, khi đến nơi mới biết ngả đường này đã bị chắn.

Trước đó, hôm 18/5, để phục vụ thông xe dự án thành phần 1, nhà chức trách đã đóng lối rẽ từ đường Bưng Môn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong bối cảnh nút giao Long Thành chưa thể khai thác, điều này cũng đồng nghĩa hàng nghìn phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành không còn đường kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngày 19/5, VEC E ước tính lượng xe đi từ hướng Vũng Tàu về nút giao Long Thành là khoảng 6.000 lượt. Trong đó, chỉ khoảng 1.000 lượt đi thẳng tiếp về Biên Hòa; 5.000 lượt còn lại rẽ vào nút giao Long Thành để về trung tâm TPHCM hoặc đi Dầu Giây.

Sơ đồ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dữ liệu này cho thấy nhu cầu kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với trung tâm TPHCM lớn hơn nhiều so với nhu cầu kết nối về Biên Hòa. Không chỉ tài xế từ TPHCM, người dân từ nhiều khu vực của TP Đồng Nai như Nhơn Trạch, Long Thành cũng cần sử dụng nút giao Long Thành để đi vào cao tốc.

Nguồn cơn và giải pháp

Được thông xe toàn tuyến từ tối 18/5, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên thực tế vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Các trạm thu phí trên cả 3 dự án thành phần đều chưa được thi công. Theo đại diện PMU 85, nhà thầu sẽ hoàn thành trạm thu phí vào tháng 11.

Về nút giao, ngoài 2 nút đầu - cuối tuyến, mới chỉ có nút giao Hội Bài - Châu Pha (kết nối cao tốc với cảng Cái Mép - Thị Vải) được hoàn thành đưa vào khai thác. Các nút giao kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành và Bến Lức - Long Thành đều đang thi công dang dở.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, nút giao Long Thành hiện đạt khoảng 97% khối lượng thi công; nhà thầu đang hoàn thiện nốt nhánh rẽ từ hướng Dầu Giây đi về Biên Hòa. Nút giao Tân Hiệp (giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành) đạt 93% khối lượng.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Việc chưa hoàn thành nút giao và chưa có hệ thống thu phí khiến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không thể kết nối hiệu quả với mạng lưới giao thông dọc tuyến. Một trong những hệ quả rõ nhất là nhà chức trách không thể đấu nối trực tiếp luồng xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Vừa qua, việc sử dụng tuyến đường Bưng Môn để đấu nối vào cao tốc là giải pháp tình thế. Tuy nhiên, ngay khi dự án thành phần 1 thông xe, đường Bưng Môn buộc phải đóng để đảm bảo an toàn cho xe lưu thông trên cao tốc.

Như đã phân tích trong bài viết Khó khăn khi đấu nối cao tốc TPHCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu, điểm mấu chốt vấn đề là chủ đầu tư cao tốc TPHCM - Long Thành chưa thể thiết lập trạm thu phí đầu ra tại nút giao Long Thành.

Nếu có một trạm thu phí đặt tại lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tài xế có thể lưu thông dễ dàng qua 2 tuyến cao tốc, thậm chí không cần sử dụng nhánh đường Bưng Môn.

Nhánh đường nối từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời cũng là đường dẫn vào sân bay Long Thành. (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với Dân trí, đại diện VEC E cho biết sẽ họp với đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Xây dựng vào chiều 20/5 để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Theo quan điểm của VEC E, doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư thiết bị, lập trạm thu phí đầu ra tại nút giao Long Thành để tạo thuận lợi cho tài xế. Tuy nhiên, trạm thu phí sẽ phải đặt trên mặt bằng đường nối sân bay Long Thành, với sự chấp thuận của chủ đầu tư dự án thành phần này.

Theo kế hoạch, chiều 20/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc với Cục Đường bộ, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để bàn phương án tổ chức giao thông trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.