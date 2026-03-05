TPHCM bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 6815/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 và Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội. Dự án trước đây do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư.

Theo UBND TPHCM, việc bãi bỏ được thực hiện do các quyết định nêu trên không còn phù hợp với quy định hiện hành. Cụ thể, nội dung phê duyệt trước đây không phù hợp định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1125 ngày 11/6/2025.

Ngoài ra, các quyết định này cũng không phù hợp với khoản 2, Điều 7, quy chế tài chính ban hành kèm Quyết định số 46 năm 2010 của Thủ tướng. Đồng thời, việc ban hành trước đây chưa phù hợp thẩm quyền theo Nghị định số 118 năm 2015 của Chính phủ.

Vị trí dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội trước khi bị bãi bỏ chủ trương đầu tư (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính đầy đủ và chính xác của toàn bộ nội dung hồ sơ trình. Việc tham mưu phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và đúng thẩm quyền được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó, cơ quan này tham mưu UBND TPHCM hướng xử lý đối với Quyết định số 5422 năm 2017 của UBND TPHCM và Quyết định số 1175 năm 2018 của UBND TPHCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, xác định các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ đã được kiểm toán mà nhà đầu tư thực hiện. Đơn vị cần tham mưu UBND TPHCM xem xét hoàn trả theo quy định nhằm bảo đảm hài hòa quyền lợi hợp pháp giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án quy hoạch và định hướng tổ chức không gian kiến trúc khu đất. Nội dung đề xuất phải phù hợp chủ trương của UBND TPHCM và quy hoạch đã được phê duyệt.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông có trách nhiệm chấp hành quyết định này. Doanh nghiệp chủ động liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến việc rà soát và hoàn trả chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM diễn ra ngày 18/10/2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Thường trực Thành ủy có chủ trương dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, địa phương sẽ mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng. Phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng.