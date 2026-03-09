Vui liên hoan Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, loạt tài xế "dính cồn" kịch khung

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 8/3, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại nút giao Minh Khai - Lạc Trung.

Trong ca làm việc đêm 8/3, tổ công tác đã dừng, kiểm tra nồng độ cồn với hàng trăm trường hợp tài xế ô tô, xe máy.

Đặc biệt, CSGT còn kiểm tra và đã phát hiện cả các trường hợp người điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn.

Đơn cử, lúc 22h30, CSGT phát hiện anh H.T.A. (trú tại Hà Nội), điều khiển xe đạp đi trên phố Lạc Trung, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh A. vi phạm ở mức 0,057mg/lít khí thở.

"Hôm nay ngày 8/3, tôi có tới nhà bạn ăn uống và đã sử dụng bia. Tôi không ngờ đi xe đạp cũng bị CSGT xử lý", anh A. trình bày với tổ công tác và bị CSGT lập biên bản xử phạt 150.000 đồng, tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

CSGT sau đó đã niêm phong, tạm giữ chiếc xe đạp của anh H.A.T..

Vui liên hoan ngày 8/3, loạt tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn (Video: Trần Thanh).

Tương tự, trường hợp của ông T.Đ.H. (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển xe đạp và vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung - 0,486mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ công tác, ông H. cho biết buổi tối cùng ngày ông có tổ chức tiệc liên hoan Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại nhà và đã cùng vợ uống bia.

CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt ông H. số tiền 500.000 đồng và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày.

Lúc 22h45, tổ công tác phát hiện ông Đ.V.P. (ở Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,476mg/lít khí thở. Tuy nhiên, khi bị CSGT kiểm tra, người đàn ông này lại liên tục khẳng định bản thân chưa hề sử dụng rượu, bia.

"Hôm nay tôi chưa hề uống một giọt bia, rượu nào", ông P. ngụy biện nhưng vẫn bị tổ CSGT lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Sau khoảng 10 phút trao đổi, ông P. đã chấp nhận mức xử lý của lực lượng chức năng và ký biên bản vi phạm.

Khoảng 23h, tổ công tác phát hiện anh N.H.T. (trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy chở theo bạn gái phía sau nên đã dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh T. vi phạm ở mức 0,091mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ CSGT, nam tài xế cho biết anh đã sử dụng rượu bia trong bữa tiệc ngày 8/3 và trót vi phạm. CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt anh T. số tiền 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

Trong ca làm việc đêm 8/3, CSGT còn kiểm tra nồng độ cồn với các trường hợp lái xe là người nước ngoài, tuy nhiên không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

CSGT cũng kiểm soát nồng độ cồn với cả các lái xe khách, taxi...

Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác cho biết, nhiều người dân vẫn lầm tưởng rằng chỉ người điều khiển phương tiện cơ giới mới bị xử phạt khi vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, việc người dân sử dụng rượu, bia rồi điều khiển xe đạp cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của chính bản thân và người khác.

Theo Thiếu tá Dũng, hành vi uống rượu bia rồi điều khiển xe đạp, nếu vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị xử phạt tới 600.000 đồng.

"Nghị định 168/2024 đã quy định rõ, người điều khiển xe đạp mà vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít khí thở sẽ bị phạt 100.000-200.000 đồng; vi phạm ở mức 0,25mg/lít khí thở đến 0,4mg/lít khí thở, bị phạt tiền 300.000-400.000 đồng; vi phạm vượt mức 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng", vị Thiếu tá CSGT thông tin.