Hướng tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ từ trung tâm ra vùng biển TPHCM

Sáng 19/12 vừa qua, lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được tổ chức tại xã Cần Giờ (TPHCM). Vinspeed làm nhà đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng (tương đương 4 tỷ USD).

TPHCM động thổ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (Video: Vũ Thịnh).

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại khu vực chợ Bến Thành và điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Depot và trung tâm OCC sẽ được đặt tại xã Cần Giờ. Đặc biệt, TPHCM yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình di tích và kiểm kê như Chợ Bến Thành, Bảo tàng Mỹ thuật trong quá trình thi công.

Tuyến Metro sẽ bắt đầu từ khu vực chợ Bến Thành, chạy song song đường Lê Lai - khu vực trung tâm sầm uất, mật độ giao thông dày đặc. Vị trí này được đánh giá thuận tiện cho việc kết nối với metro số 1 và tạo điểm trung chuyển lớn.

Tiếp đó, tuyến đi qua đường Nguyễn Thái Học, rẽ vào Ký Con, sát khu dân cư và thương mại lâu đời. Đây là đoạn có nhiều công trình kiến trúc cũ, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ rung chấn khi thi công.

Tuyến tiếp tục men theo đường Hoàng Diệu, khu vực tập trung nhiều nhà cũ, kho bãi và mặt bằng kinh doanh nhỏ lẻ, với hạ tầng chật hẹp và giao thông thường xuyên ùn tắc cục bộ.

Khi đi qua cảng Nhà Rồng - bến Bạch Đằng phía Nam, tuyến metro chạy song song với hành lang đường Đoàn Như Hài và tiến về cầu Tân Thuận 2, đánh dấu sự chuyển tiếp giữa khu dân cư cũ và không gian cảng – logistics.

Cảng Nhà Rồng - bến Bạch Đằng phía Nam.

Qua cầu Tân Thuận 2, tuyến đi dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh - trục huyết mạch của khu Nam, băng qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng, kết nối đường Nguyễn Lương Bằng - 15B - D1. Đây là đoạn tuyến có mặt bằng hạ tầng rộng nhất.

Sau khi vượt sông Rạch Đĩa, tuyến đi vào Nhà Bè, chạy qua KDC Vạn Phát Hưng, KDC Phú Xuân rồi vượt sông Soài Rạp. Đoạn này có nhiều nhà dân xen kẽ đất trống, cầu - phà nhỏ và bãi bồi ven sông.

Sông Soài Rạp, nơi tuyến metro sẽ vượt qua. Việc thi công cầu vượt sông Soài Rạp, một mặt cắt lớn, sẽ yêu cầu kết cấu nhịp dài để đảm bảo tĩnh không cho tàu thủy.

Vào địa phận Cần Giờ từ Bình Khánh, tuyến metro men theo đường Rừng Sác, đồng thời chạy cạnh cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tuyến metro sẽ đi qua khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ. Tuyến được điều chỉnh để tránh ranh giới rừng loại I, chỉ đi qua khu vực đã có đường giao thông hiện hữu, chủ yếu nằm trong vùng phục hồi và bảo tồn, không đi vào vùng lõi khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Tuyến metro kết thúc tại khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (khu đất 39ha liền kề dự án lấn biển). Đoạn cuối bám sát đường Rừng Sác, vượt các sông nhỏ như sông An Nghĩa, rạch Đồn, sông Lôi Giang, sông Dinh Bà (cầu Dần Xây). Đây là đoạn có nhiều cây xanh, rừng ngập mặn dày đặc, dân cư thưa thớt.

Một người dân Cần Giờ bày tỏ kỳ vọng: "Tôi mong dự án sẽ được triển khai với tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường cao nhất, mở ra một hướng phát triển đô thị mới nhưng vẫn bảo tồn được hệ sinh thái quý giá của Cần Giờ".

Phối cảnh depot tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Tuyến đường sắt được xây dựng đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54km, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục.

Theo chủ đầu tư dự án, khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt sẽ giúp hành khách di chuyển từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ chỉ trong 13 phút. Chủ đầu tư cam kết huy động đầy đủ năng lực công nghệ, nhân lực và quản trị, tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và môi trường, tổ chức thi công trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Hướng tuyến dự kiến của Metro Bến Thành - Cần Giờ. Với vận tốc thiết kế 350 km/h, dự án sẽ mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp đường sắt hiện đại tại Việt Nam. Khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông vận tải quốc gia, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho TPHCM theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh và thịnh vượng dựa trên công nghệ và tri thức (Đồ họa: Khương Hiền - Ngọc Tân).