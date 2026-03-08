Vụ "cú đấm tài xế 2,5 triệu đồng": Người trong cuộc lên tiếng

Ngày 8/3, ông N.Đ.N. (39 tuổi, tài xế ô tô công nghệ tại Đắk Lắk) cho biết, đã nhận được thông báo của UBND phường Tân Lập về việc xử phạt hành chính ông P.V.H.V. (42 tuổi, trú tại phường Tân Lập) - người đã đánh ông N. trên xe - số tiền 2,5 triệu đồng.

Theo ông N., vụ việc xảy ra khi xe đang lưu thông trên đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông nên ông băn khoăn liệu mức xử phạt này đã đủ sức răn đe hay chưa. Do đó, ông cho rằng cần có mức xử lý nghiêm khắc hơn để tránh những trường hợp tương tự tái diễn.

Nam tài xế bị khách đấm vào mặt (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông N. cho biết, ông V. không chỉ đấm vào mặt mà khi xuống xe còn làm hư một bộ phận ở cửa ô tô.

"Sau vụ việc, ông V. mới chỉ bồi thường 10 triệu đồng chi phí để sửa xe, còn những tổn thất về danh dự, tinh thần thì chưa hề đề cập đến. Tôi đang chờ thêm văn bản từ cơ quan công an về vụ việc và sẽ nhờ luật sư vào cuộc để hỗ trợ pháp lý”, ông N. nói", nam tài xế cho hay.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), ông N. điều khiển ô tô chở gia đình ông V. gồm 4 người (vợ chồng và 2 con nhỏ) từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, ông V. mắng vợ của mình rồi văng tục. Chưa dừng lại, người này còn vô cớ chửi rồi nhoài người sang đấm vào mặt tài xế.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với ông V. rằng trên ô tô có gắn camera giám sát, lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc. Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.

Mới đây, UBND phường Tân Lập đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.H.V. số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác trên xe, tài xế, nhân viên phục vụ trên xe.

Với việc chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt người đàn ông có hành vi đấm tài xế xe công nghệ 2,5 triệu đồng, nhiều bạn đọc Dân trí cho rằng mức phạt này quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe. Một số ý kiến đề nghị phải xử lý nghiêm hơn để có sự răn đe chung cho toàn xã hội và ngăn chặn hành vi bạo lực đối với các tài xế.