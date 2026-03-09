Bộ trưởng Xây dựng thị sát công trường nút giao đông nhất cả nước ở TPHCM

Sáng 9/3, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác thị sát công trường nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo Ban Giao thông (chủ đầu tư) đi cùng đoàn.

Với thiết kế cắt qua xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn là hạng mục phức tạp nhất trên tuyến Vành đai 3 TPHCM. Đến nay, hạng mục cầu vượt qua xa lộ chưa được hợp long.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu huy động máy móc, dồn mọi nguồn lực để nút giao Tân Vạn kịp về đích cùng tuyến Vành đai 3 vào ngày 30/6 theo kế hoạch đã định.

"Tất cả tập trung về đây hết. Đây là nút giao "điểm" của toàn quốc. Nếu đếm xe có thể thấy mật độ là nhất Việt Nam, không ở đâu hơn, kể cả Hà Nội", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu tầm quan trọng của nút giao Tân Vạn. Ông cũng khẳng định khi nút giao Tân Vạn hoàn thiện sẽ giúp Vành đai 3 và Vành đai 4 TPHCM kết nối thuận lợi.

Hiện, nút giao Tân Vạn là điểm công trường "ngổn ngang" nhất của tuyến Vành đai 3 phía Đông TPHCM. Trong khi đó, đoạn cầu cạn dài 14,7km từ Tân Vạn đến cầu Nhơn Trạch đã gần hoàn thiện; nhà thầu đang chuẩn bị lắp dải phân cách giữa cho tuyến đường.

Rời công trường Vành đai 3 TPHCM, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tiếp tục kiểm tra hạng mục mở rộng cầu Long Thành, thuộc dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Theo đại diện nhà thầu, công tác thi công gặp khó khăn do tiến độ bàn giao mặt bằng chậm. Bên cạnh đó, giá xăng dầu, nhựa đường… tăng cao, nguồn cung thiếu hụt, khiến dự án có nguy cơ phải tạm dừng. Nhà thầu kiến nghị Bộ trưởng Xây dựng sớm báo cáo Chính phủ có giải pháp tháo gỡ.

Tại công trường, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà động viên kỹ sư, công nhân, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của nhà thầu thi công.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu thực hiện dự án phải đảm bảo: Nhanh - Đúng - Trúng - Chuẩn; hiệu quả và an toàn. Đối với vấn đề giá vật liệu xây dựng, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phải làm việc ngay với Sở Tài chính địa phương để điều chỉnh báo giá vật liệu sát với thực tế thị trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhà thầu đã hoàn thành phần đế móng của hạng mục mở rộng cầu Long Thành. Đây là phần việc tốn nhiều thời gian do phải thi công dưới lòng sông Đồng Nai.