Tình trạng 213 thuyền viên tàu chở dầu Việt Nam tại Trung Đông

Ngày 10/3, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, đơn vị đã gửi Công hàm cho các nước UAE, Arab Saudi và một số nước lân cận đề nghị sẵn sàng hỗ trợ khi tàu và thuyền viên Việt Nam có nhu cầu về lương thực, nhu yếu phẩm.

Cùng với đó Cục cũng chủ động theo dõi, cập nhật đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn, khuyến nghị của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và thông tin, phổ biến ngay đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Cơ quan này cũng chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) rà soát, kiểm tra, nắm bắt thông tin về tàu thuyền Việt Nam đang hoạt động tại khu vực trên, vị trí hoạt động của các tàu.

Các tàu và thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông vẫn an toàn (Ảnh minh hoạ: Marine Traffic).

Đồng thời, VMRCC duy trì thường xuyên kênh liên lạc, cung cấp đường dây nóng 24/7 với các chủ tàu, doanh nghiệp cung ứng thuyền viên nhằm cập nhật kịp thời tình hình tàu và thuyền viên.

Tính đến ngày 5/3, có 151 tàu dầu mang cờ quốc tịch Việt Nam với tuổi trung bình là 20,3 tuổi, tổng dung tích hơn 1,3 triệu GT và tổng tải trọng hơn 2,1 triệu tấn.

Trong số đó, có 6 tàu chở dầu thô mang cờ quốc tịch Việt Nam có trọng tải trung bình từ 100.000 DWT trở lên.

Có 2 tàu vận tải nội địa từ các mỏ ngoài khơi về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các tàu dầu thô còn lại cho thuê định hạn tại nước ngoài.

Đội tàu chở dầu/sản phẩm dầu treo cờ nước ngoài thuộc sở hữu Việt Nam có 99 tàu.

Trong đó, có 6 tàu vận tải dầu thô có trọng tải trung bình từ 100.000 DWT trở lên, các tàu đều cho thuê định hạn tại nước ngoài.

Hiện nay, tại Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn, nguồn dầu thô chủ yếu từ mỏ trong nước, sản phẩm dầu thô nhập khẩu khoảng 15% (từ nhiều thị trường), nên không bị tác động nhiều bởi chiến sự Trung Đông.

Trong khi đó, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn có sản lượng dầu thô cung cấp chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài và 100% nhập tại Trung Đông.

Bình quân mỗi tháng nhà máy tiếp nhận khoảng 4 chuyến tàu dầu thô. Tàu do Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn tự thuê từ nước ngoài (không sử dụng tàu của các doanh nghiệp trong nước). Sản lượng bình quân mỗi tháng là 1-1,1 triệu tấn/tháng.

Theo Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, trường hợp tàu dầu không hoạt động đến và đi được tại Trung Đông, nguồn dầu thô cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tuy nhiên, các nhà máy thường sẽ có dự trữ sản lượng cho thời gian hoạt động khoảng 30-40 ngày. Thời gian đó, các nhà máy sẽ phải nghiên cứu phương án chuyển hướng nhập khẩu sang hướng khác, nhưng có thể khoảng cách vận tải xa, chi phí giá thành lớn.

Dữ liệu từ Drewry (chuyên trang cung cấp thông tin về thị trường hàng hải), giá dịch vụ vận tải container tăng trung bình 5% so với tuần trước đó. Tuyến vận tải tăng cao nhất là Châu Á đi Tây Mỹ, tăng 7-10% (do tàu phải thay đổi hành trình), các tuyến tăng thấp nhất là châu Á đi châu Âu.

Hiện nay, tuyến container châu Á - châu Âu đang bị tác động trực tiếp khi tàu không đi qua được eo biển Hormuz. Các hãng tàu phải điều chỉnh tuyến, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, khiến thời gian vận tải kéo dài và chi phí bị đẩy lên cao.

Nhưng vẫn có những tuyến vận tải không bị ảnh hưởng trực tiếp qua eo biểm Hormuz là các tuyến: Châu Á - Bắc Mỹ, Nội Á, châu Á - châu Úc, châu Âu - châu Mỹ.

Thông tin từ Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, hiện hầu hết các hãng tàu lớn đã dừng khai thác các tuyến vận tải hàng hóa từ Việt Nam đi Trung Đông, không nhận đặt chỗ mới.

Ngoài ra, qua làm việc với một số hãng tàu container, hầu hết giá dịch vụ vận chuyển từ Việt Nam đi các nước chưa bị điều chỉnh. Tuy nhiên, một số hãng tàu có tuyến vận tải phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng đã thông báo thu thêm phụ thu chiến tranh với các tuyến vận tải bị ảnh hưởng.

Trước các biến động, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam nhấn mạnh cơ quan quản lý vẫn đang cập nhật các thông tin về tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông để kịp thời đánh giá tác động và xây dựng phương án ứng phó phù hợp đối với hoạt động hàng hải.