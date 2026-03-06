Đánh giá kỹ lưỡng ảnh hưởng môi trường khi nâng cấp sân bay Côn Đảo ở TPHCM
(Dân trí) - Cục Hàng không Việt Nam cho rằng TPHCM và nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng phương án nâng cấp sân bay Côn Đảo lên cấp 4E để phù hợp định hướng phát triển và hạn chế tác động đến môi trường.
Trong văn bản vừa gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tiến độ lập quy hoạch sân bay Côn Đảo (TPHCM) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) tài trợ đang chậm trễ so với chỉ đạo của cơ quan quản lý và cam kết của doanh nghiệp.
Đến nay, Cục Hàng không chưa nhận được hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo quy định, nên chưa đủ cơ sở pháp lý để đánh giá và báo cáo Bộ Xây dựng.
Theo cơ quan này, tiến độ xây dựng hồ sơ quy hoạch của đơn vị tài trợ hiện chưa đáp ứng yêu cầu, dù đã nhiều lần được Bộ Xây dựng và Cục Hàng không đôn đốc.
Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng yêu cầu nhà tài trợ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sân bay Côn Đảo và báo cáo kế hoạch hoàn thành chi tiết.
Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng đánh giá việc điều chỉnh quy hoạch sân bay Côn Đảo từ cấp 4C lên cấp 4E cần phải có đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường tại đặc khu Côn Đảo, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của đặc khu.
Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì, tổ chức cuộc họp với UBND TPHCM, Sun Group và đơn vị liên quan để xem xét, đánh giá về định hướng điều chỉnh quy hoạch sân bay Côn Đảo.
Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Sun Group phối hợp với cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn khẩn trương nghiên cứu, cung cấp tài liệu để đánh giá sự cần thiết điều chỉnh quy mô sân bay Côn Đảo, làm cơ sở bổ sung vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hệ thống sân bay. Tuy nhiên, các thủ tục liên quan vẫn chưa được thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn.
Sân bay Côn Đảo hiện mới đạt cấp 3C, đón được máy bay cánh quạt ATR-72 hoặc các dòng máy bay phản lực cỡ nhỏ như Embraer 190, Comac C909.
Theo Quy hoạch tổng thể sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Côn Đảo được xác định đạt cấp 4C, công suất đáp ứng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 3 triệu khách/năm vào năm 2050.
Sau đó, sân bay được đề xuất nâng lên cấp 4E để tiếp nhận được máy bay thân rộng như A350, B787. Việc này đòi hỏi phải điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống sân bay trên cả nước và lập quy hoạch mới cho sân bay Côn Đảo.