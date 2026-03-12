Diện mạo đường Vành đai 1 đoạn Voi Phục - Hoàng Cầu sau 2 tháng thông tuyến

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã dần lộ hình hài rõ rệt, nhiều đoạn đường được mở rộng và hoàn thiện mặt bằng, hình thành trục giao thông mới chạy qua khu vực đông dân cư.

Đoạn tuyến dài khoảng 350m từ khu vực dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục đã được trải lớp bê tông nhựa. Phần mặt đường mới rộng rãi, bằng phẳng.

Các phương tiện bắt đầu lưu thông trên phần đường đã hoàn thiện.

Ở những đoạn tiếp theo công nhân vẫn tiếp tục thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2, chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa.

Máy móc, xe lu và các thiết bị thi công hoạt động liên tục trên công trường, duy trì nhịp độ sau giai đoạn thi công xuyên Tết.

Công nhân được chia thành từng nhóm nhỏ trên công trường, đảm nhận các hạng mục như san gạt nền đường và thi công hệ thống thoát nước.

Nhiều đoạn tuyến vẫn trong quá trình thi công khiến việc đi lại của người dân bị hạn chế.

Tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, các trụ cầu vượt đang dần được lắp đặt, chuẩn bị cho cầu vượt qua ngã tư.

Bên cạnh dự án, tuyến đường Đê La Thành luôn trong tình trạng đông phương tiện qua lại, giao thông nhiều thời điểm phải di chuyển chậm do ảnh hưởng từ công trường.

Hàng ngày, chị Trang phải di chuyển từ nhà ở phường Đống Đa qua tuyến Đê La Thành để đến cơ quan trên đường Cầu Giấy, việc đi lại của chị và nhiều người dân gặp nhiều khó khăn hơn do mặt đường bị thu hẹp, nhiều đoạn rào chắn phục vụ công trường.

"Hy vọng tuyến đường sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành để việc đi lại đỡ vất vả. Ngày nắng thì bụi bặm, còn lúc mưa xuống mặt đường nhiều bùn lầy, trơn trượt, di chuyển khá khó khăn", chị Trang chia sẻ.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Hà Nội.