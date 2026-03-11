Ô tô con bị "vò nát" trên cao tốc, tài xế hoàn toàn lành lặn

Sáng 11/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 5h05 cùng ngày, tại km217+100 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hướng Ninh Bình - Hà Nội) thuộc địa phận Phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Chiếc ô tô con lật úp, hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Lê Huy).

Vào thời gian trên, ô tô con biển số 18A-473.xx do anh V.D.H. điều khiển đã va chạm với xe đầu kéo biển số 36C-331.xx, kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 36R-022.xx do anh V.Đ.C. điều khiển.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người; tài xế ô tô con đã tự chui ra khỏi xe sau khi xe đã lật úp và bị "vò nát", kỳ diệu là hoàn toàn không bị thương. Tuy nhiên 2 phương tiện bị hư hỏng.

"Nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô con không giữ khoảng cách an toàn dẫn tới việc đâm vào xe đầu kéo", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Tại hiện trường, ô tô con nằm lật úp, hư hỏng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường.