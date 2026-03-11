Vụ ồn ào liên quan đến ông Thích Nhuận Đạt: Công an nhận được đơn tố cáo

Ngày 11/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an xã Mỹ Sơn cho biết đơn vị đã nhận được đơn của bà N.T.M.T. tố cáo ông T.M.T. (còn được biết đến với tên Thích Nhuận Đạt) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

“Hôm qua, bà T. đã gửi đơn đến Công an xã. Đơn vị đã tiếp nhận và cử cán bộ xác minh theo quy định của pháp luật”, đại diện Công an xã Mỹ Sơn thông tin.

Ông Thích Nhuận Đạt và người phụ nữ tên T.. (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Vị này khẳng định cả bà N.T.M.T. và ông T.M.T. đều không có hộ khẩu, cũng như không làm việc tại địa phương. Tuy nhiên, 2 người có quen biết một số người dân tại đây và những người này đã giới thiệu để họ mua đất.

Cũng theo Công an xã Mỹ Sơn, thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà T. mua đất rồi xây dựng các khu tịnh thất trong khuôn viên đất tại nông trại Hồ Vàng ở xã là chưa chính xác.

“Qua kiểm tra tại nông trại Hồ Vàng, không phát hiện hoạt động tôn giáo nào diễn ra tại đây”, đại diện Công an xã Mỹ Sơn cho biết.

Theo ông Quý Minh Trung, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, khu vực nông trại Hồ Vàng là đất nông nghiệp, thuộc sở hữu của cá nhân tại địa phương. Hiện khu vực này chủ yếu trồng các loại cây như nho, táo...

Ông Trung cũng khẳng định bà N.T.M.T. và ông T.M.T. từng đến nông trại Hồ Vàng để tham quan, chứ không sinh sống tại đây.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến một người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên T..

Các nội dung đăng tải cho rằng 2 người có tranh chấp về tài chính cũng như một số vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư. Bên cạnh đó, nhiều bài viết cho biết ông Thích Nhuận Đạt từng tham gia các hoạt động chia sẻ về Phật pháp, còn người phụ nữ tên T. hoạt động kinh doanh.

Sau các thông tin ồn ào trên mạng xã hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vào cuộc kiểm tra. Theo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, ông Thích Nhuận Đạt từng tu học tại Ninh Thuận (cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa), sau đó xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Đến tháng 12/2025, ông này hoàn tục và sau đó đã đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.