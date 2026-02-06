Cách phân làn độc lạ để giảm kẹt xe cửa ngõ phía Đông TPHCM

Sáng 5/2, phóng viên Dân trí có mặt tại công trường nút giao Tân Vạn (TPHCM) để ghi nhận phương án phân luồng giao thông mới của Sở Xây dựng.

Theo phương án được Sở Xây dựng TPHCM phê duyệt, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã mở một phần dải phân cách trên quốc lộ 1 để tạo lối cho ô tô đi lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng TPHCM - Đồng Nai.

Trước đó, cầu vượt Tân Vạn là đường một chiều, chỉ cho phương tiện lưu thông theo hướng Đồng Nai - TPHCM.

Phương án điều chỉnh giao thông trên cầu vượt Tân Vạn là giải pháp tình thế, được áp dụng để giảm ùn tắc chiều từ TPHCM đi Đồng Nai, đồng thời phục vụ thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3.

Theo ghi nhận trong sáng 5/2, rất nhiều tài xế đã sử dụng làn đường mới này để di chuyển về hướng cầu Đồng Nai.

Làn đường ngược chiều trên cầu giúp tài xế tránh được vị trí xung đột giao thông tại ngã ba Nguyễn Xiển - quốc lộ 1. Ngã ba này thông thoáng hơn hẳn sau khi dòng xe container được đẩy lên cầu vượt.

Sau khi đi xuống khỏi cầu vượt Tân Vạn, dòng ô tô được điều hướng rẽ trái trở lại phần đường cũ để tiếp tục lưu thông qua cầu Đồng Nai.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều tài xế đi qua cầu vượt Tân Vạn bày tỏ ủng hộ phương án phân luồng mới. Trước đó, họ rất khổ sở với tình trạng kẹt xe khi qua nút giao Tân Vạn (hướng từ TPHCM đi Đồng Nai).

Nhà chức trách đã lắp đặt cọc tiêu phản quang để phân cách 2 chiều đường trên cầu vượt Tân Vạn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, rất nhiều cọc tiêu đã bị đổ gãy do ô tô đâm trúng.

Việc tổ chức giao thông 2 chiều trên cầu vượt Tân Vạn cũng là bài toán khó do diện tích mặt cầu eo hẹp. Hai làn xe ngược chiều phải lưu thông khá sát nhau. Nhà chức trách đã giới hạn tốc độ lưu thông trên cầu là 50km/h.

Theo quan sát trong buổi sáng, làn rẽ trái lên cầu vượt Tân Vạn thi thoảng cũng gặp trục trặc. Trong ảnh là tình huống 2 xe tải cùng chen vào lối lên cầu, suýt va quệt với nhau. Chiếc xe tải nhỏ hơn sau đó phải lùi lại để xe container đi trước.

Phần dải phân cách trên quốc lộ 1 được mở với chiều dài khoảng 30m, chỉ đủ cho một làn xe rẽ trái lên cầu. Việc xe chạy ở các làn bên cạnh cũng cố chen vào làn đường này khiến nguy cơ va chạm luôn tiềm ẩn.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM, tài xế đi từ hướng TPHCM qua Đồng Nai có thể lựa chọn đi lên cầu vượt Tân Vạn hoặc đi đường bên dưới như trước đây. Cả 2 đường đều dẫn qua cầu Đồng Nai.

Trong khi đó, dòng xe tải lớn từ đường ĐT743A (khu vực Dĩ An, Bình Dương cũ) đấu vào nút giao Tân Vạn vẫn bị ùn ứ dài sau khi điều chỉnh giao thông trên cầu Tân Vạn.

Nút giao Tân Vạn là hạng mục thi công phức tạp nhất tại dự án Vành đai 3 TPHCM. Thời gian qua, việc thi công xây dựng kết hợp với lưu lượng xe đầu kéo lớn khiến khu vực này thường xuyên ùn tắc, ô nhiễm khói bụi.

Theo kế hoạch, cầu vượt Vành đai 3 qua nút giao Tân Vạn sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4 tới.