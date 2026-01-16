Thủ tướng hạ lệnh GPMB cao tốc TPHCM - Long Thành xong trước Tết Bính Ngọ

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Sau khi nắm thông tin phản ánh việc thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành cầm chừng vì vướng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Chủ tịch UBND TPHCM và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án giải phóng mặt bằng dự án này trong điều kiện khẩn cấp.

Phần đường dẫn cầu Long Thành (phía TPHCM) vẫn còn nhiều hộ dân chưa di dời, bàn giao mặt bằng (Ảnh: Ngọc Tân).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước Tết Bính Ngọ 2026, ổn định tái định cư cho người dân yên tâm đón Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhà thầu đang tận dụng các khoảng mặt bằng eo hẹp tại hiện trường để triển khai máy móc thi công. Một số vị trí như đường dẫn cầu Long Thành phía TPHCM vẫn còn nhiều nhà dân án ngữ, nhà thầu chỉ mở được một hành lang hẹp để tiếp cận công trường.

Trong khi đó, hạng mục mở rộng cầu Long Thành đang ở giai đoạn thi công cọc khoan nhồi, móng trụ giữa lòng sông Đồng Nai. Liên danh nhà thầu Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên đang đẩy nhanh thi công đường công vụ, xây trạm trộn bê tông, bãi đúc dầm.

Trong báo cáo tiến độ tháng 12/2025 của dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đánh giá tiến độ huy động và tổ chức thi công của nhà thầu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu thi công bù trong tháng 1 để bắt kịp tiến độ bị chậm.

Nhà thầu đang thi công móng trụ để mở rộng cầu Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, VEC cho biết, địa phương mới thực hiện xong công tác kiểm đếm số hộ dân thuộc diện phải di dời.

Trong đó, địa bàn TPHCM (2 phường: Long Trường, Long Phước) có 149 hộ phải di dời. Tỉnh Đồng Nai (3 xã: Nhơn Trạch, Long Thành và An Phước) có 283 hộ phải di dời. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của 2 địa phương là 11,99ha.

VEC cho biết, các địa phương mới bắt đầu tiếp xúc người dân để triển khai thông báo thu hồi đất, chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chưa giải ngân. Các địa phương có nguy cơ không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.