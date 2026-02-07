Nỗi lo chậm chuyến khi Tân Sơn Nhất gánh hơn 1.000 lượt bay mỗi ngày

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) dự kiến lập kỷ lục mới với 1.027 chuyến bay một ngày. Đây là con số thách thức với hạ tầng đường băng và hệ thống điều phối không lưu.

Những cán bộ làm việc lâu năm tại đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất hy vọng Tết Bính Ngọ 2026 là năm cuối cùng lực lượng phải điều phối số chuyến bay khổng lồ, chạm ngưỡng năng lực phục vụ. Theo lời hẹn, Tết Đinh Mùi 2027, vùng đô thị TPHCM sẽ có cặp sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất được vận hành song song phục vụ người dân.

Thêm nhà ga nhưng đường băng vẫn quá tải

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Trần Hoài Phương cho biết, việc sân bay Tân Sơn Nhất có thêm nhà ga T3 giúp trải nghiệm của hành khách được cải thiện đáng kể.

Đơn cử, nhà ga T3 có tuyến đường kết nối riêng, góp phần giảm tải cho đường Trường Sơn phía trước ga T1. Các khâu làm thủ tục, chờ lấy hành lý, đặt phương tiện di chuyển cũng thuận tiện hơn so với trước.

Hệ thống ống lồng tại ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

"Nhà ga T1 nay chỉ còn hãng hàng không Vietjet, đồng nghĩa hãng này được khai thác tối đa hệ thống ống lồng, giúp hành khách lên xuống máy bay nhanh hơn", ông Phương dẫn chứng.

Tuy nhiên, những cải thiện về hạ tầng nói trên chưa giúp cho hành khách tránh được nỗi lo chuyến bay có thể bị delay.

"Tết năm ngoái, thời tiết các sân bay phía Bắc tương đối đẹp. Năm nay, ngày cao điểm nhất có tới 1.027 chuyến bay, trường hợp thời tiết sân bay khác bất lợi là ở Tân Sơn Nhất sẽ bị dồn ứ, chậm chuyến dây chuyền", lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam phân tích.

Dù năng lực điều phối không lưu vẫn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn bay, với mật độ chuyến bay quá dày đặc khiến tình trạng chậm chuyến dây chuyền có nguy cơ xảy ra khi phát sinh yếu tố khách quan như thời tiết xấu.

Theo thống kê của Cục Hàng không, tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) của các hãng hàng không Việt Nam trong 3 tháng gần đây (tháng 11-12/2025 và tháng 1/2026) dao động mức 67-70%.

Mùa Tết cuối phải gánh lưu lượng kỷ lục

Những năm gần đây, sân bay Tân Sơn Nhất luôn ghi nhận những kỷ lục mới sau mỗi mùa Tết Nguyên đán. Tết Ất Tỵ 2025, sân bay lần đầu vượt mốc 1.000 chuyến/ngày. Tết Bính Ngọ 2026, con số dự kiến là 1.027 chuyến.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam nhận định, việc có thêm nhà ga T3 là rất tốt, nhưng chưa đủ. Giới hạn khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất hiện nằm ở hạ tầng đường băng và số lượng ô đỗ máy bay - thứ vốn không có nhiều thay đổi thời gian qua.

Kiểm soát viên không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

"Chúng tôi xác định tinh thần "gạn đục, khơi trong", động viên các đơn vị tìm giải pháp khai thác khu bay tối ưu. Cảng vụ cũng họp thường xuyên với các hãng hàng không, rà soát lại từng trang thiết bị để phục vụ tốt nhất cho bà con trong Tết Nguyên đán", ông Phương chia sẻ.

Theo phương án được Cục Hàng không phê duyệt, sân bay sẽ nâng tần suất điều phối cất, hạ cánh lên 46-48 chuyến/giờ (trung bình cứ 1 phút 15 giây lại có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh). Đây là ngưỡng rất cao đối với sân bay có hai đường băng phụ thuộc, không thể khai thác độc lập.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ tại đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất cho biết, họ không mong muốn tần suất điều phối cất hạ cánh bị đẩy qua mức 1.000 chuyến/ngày.

"Với đề bài phục vụ hơn 1.000 chuyến bay trong 24 giờ, chỉ cần một biến số như thời tiết xấu, nhiều chuyến bay có nguy cơ bị đẩy sang giờ thứ 25, tức là trễ chuyến đến ngày hôm sau", cán bộ kiểm soát không lưu chia sẻ.

Trước thông tin sân bay Long Thành (Đồng Nai) sẽ được khai thác từ tháng 6 năm nay, vị này kỳ vọng Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là mùa Tết cuối cùng sân bay Tân Sơn Nhất phải gánh lưu lượng trên 1.000 chuyến bay mỗi ngày.

Sân bay Long Thành sắp được đưa vào khai thác (Ảnh: Nam Anh).

Theo đề xuất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ giữa năm nay, nhóm đường bay tầm xa từ Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển sang Long Thành. Nhóm này gồm các tuyến quốc tế đường dài đi châu Âu, Mỹ, Australia, châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.