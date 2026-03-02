TPHCM mời gọi nhà đầu tư chiến lược xây siêu cảng Cần Giờ

Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia dự án này. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Phối cảnh dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Ảnh: Portcoast).

Cụ thể, trường hợp có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định, thành phố sẽ xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp hai nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của nhà đầu tư đầu tiên, UBND TPHCM sẽ ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược; đảm bảo lựa chọn công khai và công bằng.

Cơ quan đăng ký đầu tư không xem xét và sẽ trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư khác nộp sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên.

Nhà đầu tư quan tâm đến dự án có trách nhiệm nghiên cứu Nghị quyết 98/2023/QH15, Nghị quyết 260/2025/QH15 và các quy định liên quan. Hồ sơ đề xuất cần thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực hiện dự án và cam kết phù hợp với định hướng phát triển của TPHCM.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến nằm tại cù lao Gò Con Chó, đối diện cụm cảng Cái Mép - Cái Mép Hạ (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tại TPHCM được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu năm 2025. Diện tích sử dụng đất của dự án là 571ha. Trong đó, 82,96ha rừng sẽ được chuyển mục đích sử dụng.

Tổng mức đầu tư dự án được xác định trên cơ sở đề án nghiên cứu cảng Cần Giờ và không thấp hơn 50.000 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, cảng quốc tế Cần Giờ được định hướng là cảng chuyên trung chuyển. Trong đó, tỷ lệ hàng container trung chuyển chiếm khoảng 75-80%, phần còn lại là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam với tỷ lệ 20-25%.

Siêu cảng này dự kiến đóng góp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng/năm, ước tính tạo ra việc làm cho 6.000-8.000 lao động.