Giám đốc sở bị rút khỏi danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế đã ký ban hành nghị quyết công bố điều chỉnh danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban bầu cử thành phố Huế thống nhất điều chỉnh danh sách nhân sự tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm phường Phong Quảng và các xã Quảng Điền, Đan Điền) so với danh sách đã được công bố trước đó.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế (Nguồn: UBND TP Huế).

Theo danh sách được công bố vào ngày 23/2, tại đơn vị bầu cử số 2 có 7 nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX.

Sau khi điều chỉnh, số lượng nhân sự ứng cử giảm xuống còn 6 người. Số đại biểu được bầu chính thức là 4 người.

Theo nghị quyết điều chỉnh, ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế không còn nằm trong danh sách người ứng cử. Việc điều chỉnh này dựa trên căn cứ Luật Bầu cử, các nghị quyết liên quan và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác tổ chức, cán bộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Đình Đức sinh năm 1977, có chuyên môn là kỹ sư xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, từng là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế (sau khi hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ông Đức từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, Chủ tịch UBND huyện rồi Bí thư Huyện ủy Quảng Điền cũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế trước sáp nhập.