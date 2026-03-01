Hộ dân cuối cùng đồng ý bàn giao mặt bằng làm quảng trường bên hồ Gươm

Liên quan đến tiến độ dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chính quyền địa phương cho biết hộ dân cuối cùng trong tổng 43 hộ dân đã đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ và trong vài ngày tới sẽ bàn giao mặt bằng để lực lượng chức năng phá dỡ.

Như vậy, đến nay có 17/17 tổ chức và 43/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Phường Hoàn Kiếm cho biết các đơn vị đang khẩn trương phá dỡ đối với các phần diện tích do các tổ chức và các hộ dân đã bàn giao, tạo mặt bằng sạch để tiếp tục thi công xây dựng.

Phường này phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3.

Một phối cảnh quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm (Ảnh: CTV).

Phường Hoàn Kiếm cũng cho hay đã và đang tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc dự án. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các địa phương liên quan để hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất đối với các hộ dân thuộc dự án.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có nhiều cuộc họp nhằm gỡ khó, thúc tiến độ dự án.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tách thành 2 phân kỳ.

Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.

Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.