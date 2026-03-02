Biển báo sai quy chuẩn ở TPHCM khiến tài xế bối rối

Thời gian qua, trên tuyến đường Lương Định Của (phường An Khánh, TPHCM), người dân phản ánh về một biển báo phân làn đường gây phiền toái cho việc đi lại.

Với thiết kế 3 làn đường mỗi chiều, đơn vị thi công đã dựng lên các biển báo phân chia làn đường theo từng loại phương tiện. Cụ thể, làn ngoài cùng bên trái dành cho ô tô; làn giữa dành cho ô tô con, xe khách, xe buýt; làn còn lại dành cho xe 2 bánh.

Biển báo phân làn gây khó khăn cho người đi xe máy trên đường Lương Định Của, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuy nhiên, các tài xế sớm nhận ra điểm bất hợp lý khi ô tô đỗ quá nhiều ở lề đường bên phải, án ngữ làn dành cho xe máy. Điều này khiến người đi xe máy phải rẽ sang làn giữa, không thể lưu thông đúng làn đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tuyến đường này có nhiều cửa hiệu, nhà hàng, dẫn đến người dân có nhu cầu dừng đỗ ô tô ở lề đường để ra vào ăn uống, mua sắm. Dọc lề đường cũng không có biển báo cấm dừng, cấm đỗ với ô tô.

Trong số 6 biển phân làn được cắm trên tuyến đường này, một số biển bị cây xanh che khuất tầm nhìn, khiến tài xế khó quan sát, nhất là vào giờ cao điểm.

Một số vị trí biển báo bị cây xanh che khuất tầm nhìn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hàng ngày, nhiều người lái xe máy vẫn đi vào làn dành cho ô tô. Một số người cho biết, do ô tô đỗ sát lề đường, họ buộc phải chuyển sang làn giữa, nhưng vẫn lo lắng nguy cơ bị xử phạt vì không tuân thủ biển báo.

Theo Nghị định 168, hành vi lái xe không đúng phần đường, làn đường theo quy định sẽ bị xử phạt nghiêm. Cụ thể, tài xế ô tô bị phạt 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên bằng lái; người điều khiển xe máy bị phạt 600.000-800.000 đồng.

Câu chuyện được đưa lên mạng xã hội để thảo luận. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng tấm biển này không đúng quy chuẩn biển báo hiện hành.

Biển báo được xác định không đúng quy chuẩn hiện hành (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ tại Sở Xây dựng TPHCM xác định, biển báo nói trên không đúng quy chuẩn hiện hành. Điểm dễ nhận thấy nhất là quy chuẩn biển báo gộp làn hiện hành (QCVN 41:2024/BGTVT) không có hình mũi tên màu trắng. Hình mũi tên này thuộc về quy chuẩn cũ từ năm 2012.

Về nguyên nhân xuất hiện biển báo "lỗi thời", vị này cho biết, thời điểm dự án đường Lương Định Của được phê duyệt đã cách đây rất lâu. Tuy nhiên, dự án chậm giải phóng mặt bằng, thi công kéo dài. Gần đây, khi triển khai lắp biển báo, đơn vị thi công vẫn cắm biển theo hồ sơ thiết kế cũ được phê duyệt.

Hiện, Phòng Quản lý Bảo trì và khai thác công trình giao thông đề nghị chủ đầu tư dự án đường Lương Định Của (Ban Giao thông TPHCM) thay biển mới, đồng thời điều chỉnh phương án phân làn để tránh bất cập cho người dân.

"Việc chỉ dành một làn ngoài cùng bên phải cho xe 2 bánh chạy không còn phù hợp. Phải cho xe 2 bánh chạy cả ở làn giữa, đồng thời bổ sung biển cấm dừng đỗ ô tô theo thời gian", cán bộ tại Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ.