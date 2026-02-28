Vụ dừng xe sai làn chặn đầu ô tô: Nữ tài xế đã trình diện

Ngày 28/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã làm việc với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú tại phường Quy Nhơn) liên quan vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu gây xôn xao dư luận.

Theo kết quả xác minh, khoảng 8h25 ngày 25/2, bà M. điều khiển ô tô con biển kiểm soát 77A-127.xx lưu thông trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) đã thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Lái ô tô mang biển kiểm soát 77A-127.xx đã đến CSGT trình diện và bị xử phạt vi phạm hành chính (Ảnh: Chụp màn hình).

Với hành vi vi phạm trên, bà M. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 25/2, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên tuyến đường hai chiều có vạch vàng nét đứt. Đáng chú ý, ô tô mang biển kiểm soát 77A-127.xx dừng hoàn toàn trên làn ngược chiều, có dấu hiệu vi phạm quy định về phần đường, làn đường.

Qua xác minh ban đầu, chủ phương tiện là bà B.T.P.M.. Chiều cùng ngày, lực lượng CSGT đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại nhưng bà M. không nghe máy. Khi cán bộ đến nơi cư trú để làm việc, gia đình cho biết bà đang bận nên chưa thể làm việc với cơ quan chức năng.