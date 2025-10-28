Thí điểm cấm xe lớn đi trên làn 1 cao tốc TPHCM - Trung Lương

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông thí điểm trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Theo phương án thí điểm, làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) trên cao tốc này sẽ cấm các loại xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ lưu thông. Làn 2 (cạnh làn dừng khẩn cấp) không phân biệt loại phương tiện.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Thư Trần).

Về quy định tốc độ, các phương tiện được phép lưu thông tại làn 1 phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép là 100km/h và tốc độ tối thiểu là 80km/h. Đối với làn 2, tốc độ tối đa là 100km/h và tốc độ tối thiểu là 60km/h.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, tài xế đang lưu thông trên làn 2 muốn vượt xe khác đi cùng làn được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó phải chuyển lại làn 2 để tiếp tục lưu thông.

Trong quá trình chuyển làn, các phương tiện vẫn phải giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước và phía sau.

Theo Cục Đường bộ, phương án tổ chức giao thông này sẽ được thí điểm trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 27/10.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 28/10, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, các nhà thầu vẫn đang gấp rút thi công giá long môn và cập nhật biển báo theo yêu cầu của Cục Đường bộ.

Việc thi công, cập nhật biển báo có thể mất khoảng 1 tuần. Do đó, Khu Quản lý đường bộ IV khuyến cáo tài xế vẫn chấp hành nghiêm các báo hiệu đường bộ hiện hành trên tuyến cao tốc cho đến khi có thay đổi.

10 ngày trước khi hết hạn thí điểm, Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông chính thức để thay thế phương án thí điểm.