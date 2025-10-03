Tối nay mở 2 cửa xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình

Ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký ban hành Công điện của Bộ trưởng về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện hòa bình.

Công điện nêu rõ yêu cầu mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 18h và mở tiếp một cửa lúc 24h ngày 3/10.

Theo nội dung công điện, 14h ngày 3/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,57m, mực nước hạ lưu 12,67m, lưu lượng về hồ 6.183m3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 2.228m3/s.

Thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả lũ vào tối nay (Ảnh: Đàm Quang).

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình được lệnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mức nước thượng - hạ lưu hồ chứa, để báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay tới các cấp chính quyền, người dân và tổ chức có hoạt động trên sông… về việc mở cửa xả lũ, nhằm chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Các địa phương phải báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ, gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Như Dân trí thông tin, tính đến sáng 3/10, tổng thiệt hại về kinh tế do bão Bualoi và mưa lũ, sạt lở đất gây ra tại 9 tỉnh (Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Nghệ An, Cao Bằng, Quảng Trị, Sơn La, Phú Thọ, Hải Phòng) là 15.864 tỷ đồng.

Trong đó, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất với 6.000 tỷ đồng, tiếp đó là Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 150 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng.

Mưa bão khiến 172.100 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 89.000ha lúa, hoa màu, cây trồng khác và hơn 17.000ha thủy sản bị thiệt hại.

Trên 58.300m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; gần 1.500 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Ngập lụt, sạt lở cũng gây ách tắc giao thông tại gần 7.600 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Ngoài ra, có hơn 8.800 cột điện bị gãy, đổ tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 83.000 cây xanh ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị bị gãy đổ.