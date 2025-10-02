Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ, cảnh báo ngập ở Đồng Nai, TPHCM

Ngày 2/10, Công ty Thủy điện Trị An phát đi thông báo đến các địa phương, cơ quan liên quan ở TPHCM và Đồng Nai về việc tăng lưu lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An.

Theo đó, lúc 8h cùng ngày, mực nước trong hồ gần 61,4m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 5,1m, lưu lượng nước về hồ hơn 1.800m3/s. Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du ở Trạm Thủy văn Biên Hòa đang thấp, công ty tiến hành tăng lượng nước xả qua đập tràn, điều tiết hồ chứa.

Hồ Trị An tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn từ 13h ngày 2/10 (Ảnh: Hoàng Bình).

Công ty thông báo, từ 13h hôm nay, hồ Thủy điện Trị An tăng cường xả tràn với lượng nước xả qua đập là 640m3/s, gấp đôi so với mức xả trước. Khi đó, lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 750m3/s đến 820m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du từ 1.390m3/s đến 1.460m3/s.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, tùy theo diễn biến của thời tiết và lưu lượng nước về hồ, mực nước trong hồ, mực nước hạ du ở Trạm Thủy văn Biên Hòa, đơn vị có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn.

Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó, lúc 13h ngày 30/9, Thủy điện Trị An tiến hành xả tràn với lưu lượng nước xả qua đập là 160m3/s. Đến 16h ngày 30/9, Thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng nước xả qua đập lên 320m3/s.

Hồ Thủy điện Trị An có diện tích mặt nước 323km2, là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.