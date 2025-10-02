Gần 2.000 nhà ở Phú Thọ bị hư hỏng, nhiều nơi ngập nặng

Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ được UBND tỉnh Phú Thọ tính đến ngày 1/10, 1.800 hộ dân (hơn 6.600 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt được sơ tán đến nơi an toàn.

Trên 7.500ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; 2.100ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; đổ vỡ 1.660m kênh mương; 406 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông...

Nhiều khu vực ngập nặng

Tại khu vực tỉnh Phú Thọ cũ, mực nước một số sông đang ở mức báo động như trên sông Thao tại trạm Ấm Thượng trên báo động III, sông Lô tại trạm Việt Trì dưới báo động I là 1,3m...

Một số địa phương xảy ra thiệt hại như sập hai ngôi nhà ở xã Xuân Đài và Sơn Lương; hơn 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng do bị sạt lở đất, đá vào nhà, tốc mái, nhà bị ngập.

Riêng xã Hiền Lương có 557 hộ bị ảnh hưởng ngập lụt, sạt lở đất phải di dời.

Đường trục chính vào trung tâm xã Sơn Đông bị ngập nước (Ảnh: Thu Hương).

Tại xã Xuân Đài, diện tích lúa, hoa màu ở các vùng trũng, ven sông suối bị ngập, sạt lở đất đá lên đến khoảng 150ha, trong đó 22ha mất trắng hoàn toàn; 128ha không có khả năng thu hoạch từ 30% đến 70%.

Xã Hiền Lương có 55ha lúa, 5,3ha ngô và 20ha rau màu khác bị ngập úng.

Các xã Lai Đồng, Vĩnh Chân và Bản Nguyên bị thiệt hại nhiều do lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập úng.

Còn theo thống kê của UBND xã Nguyệt Đức, trên địa bàn có hơn 1.000ha lúa đang bị ngập. Xã đã cử cán bộ ứng trực để cảnh báo người dân, phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.

Tại khu vực tỉnh Hòa Bình cũ, nước ngập rất lớn, làm cô lập cục bộ nhiều khu vực. Người dân phải di dời ra nhà văn hóa và nhà người thân từ tối 29/9. Đường tỉnh lộ 443 sạt lở đất ra đường làm ảnh hưởng giao thông đi lại, cây cối gãy đổ ra đường.

Công an phường Xuân Hòa phát hiện tại trang trại lợn của gia đình ông Cù X.T. (Tổ dân phố Đồng Quỳ) với gần 1.000 con lợn bị ngập sâu trong nước.

Công an phường Xuân Hòa hỗ trợ người dân di dời toàn bộ đàn lợn tới nơi an toàn (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ngay lập tức, trưởng công an phường huy động toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, tổ chức di dời số lợn đến nơi an toàn, kịp thời giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Để kịp thời khắc phục hậu quả do bão Bualoi gây ra, UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động tối đa các lực lượng xuống địa bàn giúp chính quyền địa phương và nhân dân sơ tán, dọn dẹp nhà cửa.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đánh giá thiệt hại và phân công các lực lượng ứng trực 24/24h để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Các địa phương chỉ đạo khu dân cư, lực lượng dân quân rà soát, canh gác tại các tuyến đường giao thông, các ngầm tràn đảm bảo giao thông thông suốt.

Phú Thọ yêu cầu các chủ bến, bãi, phương tiện tạm dừng hoạt động và di chuyển phương tiện thủy đến nơi an toàn. Tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực cảnh báo nguy hiểm.

CSGT công bố đường dây nóng hỗ trợ người dân

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thủy điện Tuyên Quang và thủy điện Thác Bà (tỉnh Lào Cai) vẫn đang xả lũ, nên mực nước sông Lô qua địa bàn Phú Thọ tiếp tục có nguy cơ nước dâng cao.

Lực lượng CSGT Phú Thọ đang bám sát tại các tuyến đường và các tuyến sông để kịp thời hỗ trợ nhân dân khi nước lên cao.

Công an khuyến cáo các phương tiện xe tải có khối lượng hàng chuyên chở trên 10 tấn (trừ các phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn) hạn chế di chuyển trên đường tỉnh lộ 323 từ km0+00 đến km45 thuộc xã Chân Mộng để lực lượng chức năng thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Các phương tiện thuỷ neo đậu trên các tuyến sông, đặc biệt trên sông Lô, cần chú ý neo đậu tại khu vực an toàn và không được neo đậu tại các khu vực có cầu vượt sông.

Tại khu vực km6+500 đến km8 đường tỉnh 305C thuộc xã Sơn Đông, công an cho biết nước sông Lô dâng cao nên tuyến đường đã ngập. CSGT đang tiến hành điều tiết giao thông, các phương tiện tránh đi qua nơi này.

Khi gặp sự cố giao thông, người dân có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ: 0835.265.265 để được hỗ trợ.