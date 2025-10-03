9 tỉnh thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng do bão Bualoi

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sáng 3/10 cho thấy, bão số 10 (Bualoi) cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 51 người chết.

Cụ thể gồm: 7 người ở Lào Cai do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng có 6 người do lũ và sạt lở đất; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 2 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người do sạt lở đất, lũ cuốn; Thái Nguyên 3 người do lũ; Hưng Yên 2 người do dông, lốc; Ninh Bình 9 người do dông, lốc; Thanh Hóa 5 người do cây đổ, sập nhà, lật thuyền; Nghệ An 4 người bị đuối nước; Hà Tĩnh có 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị có 4 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Huế có 1 người bị nước cuốn trôi; Đà Nẵng có 1 người do lũ cuốn.

Khu vực phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Lê Đức).

14 người đang mất tích: Lào Cai có 3 người bị lũ cuốn và sạt lở; Tuyên Quang 3 người do sạt lở đất; Quảng Trị có 8 người trên 2 tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh và người bị lũ cuốn.

Theo thống kê, mưa lũ khiến 164 người bị thương; 349 nhà sập, đổ; trên 172.100 nhà hư hỏng, tốc mái; 89.000ha lúa, hoa màu, cây trồng khác và 17.000ha thủy sản bị thiệt hại.

Về thủy lợi, trên 58.300m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Gần 1.500 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông tại gần 7.600 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Hơn 8.800 cột điện bị gãy đổ, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 83.000 cây xanh ở tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị bị gãy đổ.

Tổng thiệt hại về kinh tế tại một số tỉnh (tính đến sáng 3/10) là 15.864 tỷ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất với 6.000 tỷ đồng, tiếp đó là Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 150 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng.

Thông tin về cơn bão gần biển Đông (Matmo)

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự báo đến 1h ngày 4/10 vị trí tâm bão Matmo ở 17,7 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông; sức gió cấp 10, giật cấp 12.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm sẽ ở vĩ tuyến 16,0N-20,5N, phía Đông kinh tuyến 116,5E.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Đến 1h ngày 5/10, vị trí tâm bão ở 19,2-N-113,3E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam; sức gió cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm khi đó sẽ ở vĩ tuyến 16,5-21,5N, phía Đông kinh tuyến 111,0E.

Rạng sáng ngày 6/10, vị trí tâm bão ở 21,1N-108,8E, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; sức gió cấp 11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Vùng nguy hiểm sẽ thuộc vĩ tuyến 17,0N, kinh tuyến 107,0-115,5E; vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông và khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.