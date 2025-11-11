Tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp cho người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng mưa lũ

Chiều 11/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) cho người dân chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ vừa qua trên địa bàn Đà Nẵng.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm AHA (Ảnh: N.H).

Đây là chuyến bay đầu tiên trong tổng số 3 chuyến bay vận chuyển hàng hóa viện trợ của Trung tâm AHA. Tổng số lượng hàng gồm 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, gần 2.000 bộ dụng cụ bếp và 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, với giá trị ước tính trên 264.000 USD.

Dự kiến, hai chuyến bay vận tải còn lại sẽ hạ cánh vào tối 11/11 và sáng 12/11.

Ủy ban MTTQ thành phố Đã Nẵng là đơn vị tiếp nhận hàng hóa viện trợ nêu trên và chuyển tới người dân các địa phương chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua.

Đợt mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn Đà Nẵng, khiến 12 người chết, 4 người mất tích, 47 người bị thương và gây thiệt hại vật chất hơn 837 tỷ đồng.

Mưa kéo dài khiến hàng chục xã, phường bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông tê liệt, trong đó một số xã, phường ngập trọng điểm như xã Nam Phước, phường Điện Bàn, phường An Thắng, phường Hội An…

Lô hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm AHA sẽ được chuyển tới người dân Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua (Ảnh: N.H).

Vào tháng 10 vừa qua, Trung tâm AHA cũng triển khai hỗ trợ hàng hóa cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão và mưa lũ tại tỉnh Cao Bằng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 10/11, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11, bão số 12 và mưa lũ sau bão với tổng kinh phí khoảng 10,5 triệu USD.

Bên cạnh Trung tâm AHA, đã có 5 quốc gia/tổ chức quốc tế đang triển khai các hỗ trợ khẩn cấp tại các tỉnh miền Trung sau bão số 12 và mưa lũ sau bão, bao gồm: Chính phủ Liên bang Nga, Tổ chức Samaritan's Purse, Tổ chức ActionAid tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức ISET-International.